Ocurrió en el barrio Villanueva. El motociclista herido debió ser asistido por el SAME. Un automóvil y una motocicleta protagonizaron un accidente de tránsito en el barrio Villanueva. El hecho se registró en la intersección de las calles Granaderos y Castilla. Según aseguró el motociclista herido, el conductor del auto se bajó, lo insultó y se dio a la fuga. En el lugar trabajaron médicos del SAME y el Comando Patrulla.

El motociclista aseguró que fue insultado tras el choque.

#Dato Chocó, insultó y huyo. Granaderos y Castilla ambas asfaltadas, barrio Villanueva. Choque de auto y moto 110. El motociclista golpeado fue asistido y trasladado por la ambulancia de SAME, comentó que el del auto lo insultó y se dió a la fuga. Presente Comando Patrulla pic.twitter.com/WmOGSKkxiI — Daniel Trila (@dantrila) 25 de abril de 2019

Lo chocó, insultó y huyó

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: