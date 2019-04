Fue este jueves a la altura del Arco. No se registraron heridos. Una unidad de la Línea 228 sufrió un principio de incendio cuando circulaba a la altura del Arco. El hecho sucedió este jueves. No trascendieron las causas de las llamas. El colectivo, que iba con destino a Zárate, debió recibir asistencia por parte de Bomberos Voluntarios. Fue el móvil 48 del cuartel de la calle Colón, a cargo de su jefe, Hernán Dappiano, el encargado de ponerle fin al siniestro. No se registraron heridos.

El colectivo debió suspender su recorrido a Zárate.

#Dato principio de incendio en un colectivo de la línea 228 en la parada del #ArcoDeCampana, iba con destino a Zárate conducido por Raúl González. Se hicieron presente Bomberos ‍ Voluntarios de #Campana móvil 48 a cargo del jefe de cuerpo Hernán Dappiano. pic.twitter.com/mPMp79da8D — Daniel Trila (@dantrila) 25 de abril de 2019

