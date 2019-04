Hace un año que hicimos nuestras maletas en completa oscuridad, ese día como otros, nos habían quitado el servicio eléctrico, tocó empacar y después de vivir 34 años en un país, llevarnos parte de nuestra vida en 20 kilos era imposible, porque fuimos dichosos de llevar maletas, muchos salieron con un bolso y con zapatos que aguantaran el camino de días. Alimentándose solamente con mangos ese fue parte del equipaje, todo esto por las políticas erradas del socialismo que tienen como fin llevar al venezolano a la extrema pobreza, humillarlos, quitarles, expropiarles todo en cuanto tengan y después que estén sin nada, dejarlos morir. Sí ese es el verdadero socialismo, donde los familiares del régimen viven gastándose el dinero de los venezolanos, claro está…en otro país, porque los primeros que no gozan de los beneficios del régimen son sus familiares. El régimen usurpador y sus políticas hicieron que venezolanos vivamos en un estado deplorable donde las necesidades básicas no son, ni serán atendidas. En consecuencia, decidimos irnos a buscar un mejor bienestar, mejor calidad de vida aunque tengamos que desempeñarnos en otro rol que no sea nuestra profesión. Al irnos nos costo entender que teníamos que empezar de cero, que cada día nos motivara a ser mejor, a querer vivir sin restricciones; a valorar lo que en algún momento hubo en nuestro país antes que llegara la catástrofe de 1999, decidir salir del país costo desprenderse de lo que más amamos, nuestro seres queridos, entre muchas cosas tomamos la decisión de irnos. Llegamos a la frontera y aquel funcionario que nos recibió nos dió la mejor bienvenida que un inmigrante puede tener: después de preguntar por qué habíamos venido, sus palabras fueron de aliento tal vez de ayuda, porque con todo la sinceridad que caracteriza al argentino nos dijo "bienvenidos, les va a ir muy bien". Esas palabras quedaron marcadas en nuestro corazones y serán una de las tantas anécdotas que le contaremos a nuestros hijos, porque de alguna forma la gente de este país nos ha hecho sentir parte de su familia. Nos han ayudado en todo lo que han podido y siempre tendremos razones de más para agradecerlo. Hoy que estamos viviendo en Campana, hemos aprendido que nuestra decisión aunque difícil, fue correcta. Llegamos a un hermoso país, y aquí hemos tenidos momentos hermosos, amigos que nos hicieron parte de su familia, vecinos que nos han enseñado que siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Antes le tocaba a Venezuela recibir inmigrantes hoy somos nosotros. Nangel Medina, una venezolana en Campana



Correo de Lectores:

Desde hace un año en Campana

Por Nangel Medina, una venezolana

