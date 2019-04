Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. MAS QUE UN POZO, UN CRATER "En la calle Ventura Cinta del barrio la Josefa desde diciembre que hay un pozo de donde sale agua en la calle y cada vez se va haciendo más grande. Hacemos el reclamo y de las dos veces que vinieron a arreglarlo a las pocas horas se vuelve a romper, ya que solo reparan el caño de donde sale agua y al pozo lo dejan así no más destapado. Los autos ya no pueden ni circular por esta calle. Por favor queremos que lo solucionen como tiene que ser, y antes que ocurra una desgracia ya que los niños juegan y pasan por ahí con sus bicicletas", escribe Sandra. UNA PÉRDIDA MENOS "Las Heras entre Capilla del Señor y Bertolini arreglaron la gran pérdida de agua que había. Muchas gracias", escribe Juan Manuel. AGRADECIDOS POR LA MEJORA "Así como he reclamado, ahora agradezco por el arreglo de la calle Marcelo T. De Alvear al 200 entre Machinanderena y Larralde (barrio San Jacinto). Hace un mes que las calle está en perfectas condiciones", muestra Melina.

26 de Abril de 2019:

Quejas Vecinales

