LAPIDARIO El influyente diario británico Financial Times publicó ayer una dura crítica hacia el gobierno de Mauricio Macri y advirtió que "la Argentina está en el borde", en una jornada financiera crítica, con fuertes aumentos en el riesgo país, el dólar y las tasas de interés. "Una crisis monetaria extendida y el programa del FMI más grande en la historia y el enfoque de su administración para lidiar con la volatilidad del mercado y mantener contentos a los electores está fracasando antes de las importantes elecciones presidenciales de octubre", aseguró el periódico. En la nota, señaló que el temblor financiero hizo subir con fuerza el riesgo país, cuyo valor quedó detrás de Venezuela y también mencionó que la inflación de marzo llegó al 4,7%, que anualizada trepa al 55%. SUSPENDIDO La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, decidió suspender ayer la visita a Córdoba que tenía prevista para respaldar al radical Mario Negri, a raíz de la crisis cambiaria que recrudeció en las últimas horas. La mandataria iba a viajar hoy a la provincia mediterránea para acompañar al postulante de "Córdoba Cambia", pero reprogramó el viaje. Según versiones fidedignas, Vidal visitará Córdoba la próxima semana, en una fecha a confirmar, aunque lo más probable es que sea el viernes 3 de mayo, día en que también viajará al distrito el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. La gobernadora decidió quedarse en Buenos Aires para acompañar al gobierno del presidente Mauricio Macri en momentos en que la crisis económica y cambiaria puso en alerta a la Casa Rosada, donde se multiplicaron las reuniones entre los principales funcionarios. INSULTOS El secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, fue abucheado ayer por un grupo de personas cuando se disponía a dar un discurso en el acto de apertura de la 45° edición de la Feria del Libro. La protesta comenzó minutos después de que Avelluto se subiera al estrado. Los manifestantes exhibieron carteles y comenzaron a cantar impidiéndole continuar con su discurso. Exigieron por el boleto estudiantil y por materiales de limpieza para las escuelas, entre otras cosas. "Por más que interrumpan pienso seguir hablando", dijo el ministro visiblemente aturdido por la situación. Si bien el grupo que comenzó con la protesta fue desalojado de la sala, algunos de los presentes siguieron aplaudiendopara no dejarlo continuar. Esta fue la segunda vez que Avelluto pasó por esta situación: durante el acto de apertura del año pasado un grupo de docentes y estudiantes de los Institutos de Formación Docente (IFS) irrumpieron en el acto para protestar contra proyecto del gobierno porteño de la Universidad de Formación Docente (Unicaba). FINANCIAMIENTO POLITICO Urgido por los tiempos electorales, el oficialismo de la Cámara de Diputados logró ayer alzarse con dictamen de mayoría a favor del proyecto de financiamiento de los partidos políticos, y ya hay acuerdo para que se trate en la sesión prevista para el 8 de mayo próximo. En un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, Cambiemos logró el acompañamiento de todas las bancadas opositoras a excepción del Frente para la Victoria, que firmó su propio despacho en minoría. El oficialismo cosechó 40 rúbricas, pero no pudo evitar que los tres diputados de la Coalición Cívica que responden a Elisa Carrió votaran en "disidencia total".

Breves: Noticias de Actualidad

