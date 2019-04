Los kiosqueros resolvieron que el próximo lunes 29 y martes 30 de abril no cargarán crédito en los celulares ni en las tarjetas para el transporte público. En consonancia con el paro general anunciado por líderes sindicalistas de la CTA, a los que se sumaron Hugo Moyano, Sergio Palazzo y Ricardo Pignanelli, los kiosqueros del país anunciaron medidas de fuerza para el lunes 29 y martes 30 de abril. La protesta general tiene como fin repudiar las medidas económicas del gobierno nacional. La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) la sugiere a los comercios minoristas no realizar cargas virtuales durante el 29 y 30. La medida alcanza a recargas de tarjeta SUBE y saldo telefónico. Así, los usuarios del transporte público y del servicio de cargas telefónicas deberán anticiparse al paro y aprovisionarse con anterioridad al comienzo de la semana próxima. Néstor Adrián Palacios, presidente de UKRA, le explicó a minutouno.com que la protesta tiene que ver con un viejo reclamo de ganancias en el servicio de recargas electrónicas. "Queremos visibilizar la situación crítica de los kiosqueros a nivel nacional con la rentabilidad del 1% que le están otorgando a los kiosqueros y esa rentabilidad es nula, porque el deposito en efectivo que hacemos en el banco, nos están cobrando el 1% y hay que agregarle el incremento de la luz, intente", dijo Palacios. "Estamos subsidiando la carga del transporte público y le estamos pidiendo al Estado Nacional, que sea una política de Estado, que los bancos tengan una cuenta en cada provincia sin gastos administrativos y que le otorgue a esos titulares un monto para que puedan recargar los dueños de los kioscos a los vecinos", precisó. Palacios señaló además, que están pidiendo una rentabilidad del 10%. "Esa rentabilidad del 1% no es beneficiosa para los kioskeros".



El lunes 29 y el martes 30 no habrá carga de tarjeta SUBE ni celulares

