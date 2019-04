La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/abr/2019 María Eugenia Giroldi: "Queremos ser un granito de arena para cerrar la grieta"









AMPLIO ABANICO Ayer en el salón de eventos de la UOM estuvieron presentes decenas de referentes del peronismo y Unidad Ciudadana. Además de María Eugenia y Stella Maris Giroldi, en la primera fila de la agrupación se encontraban Alberto Armesto, Raúl Galarza y Héctor "Piru" Rojas, líder de SUPA Bajo Paraná. Cerca también se mostraron Luciano Silveyra (agrupación Martín Fierro), Oscar Echegaray (Movimiento Evita) y Carlos Barrichi (Sindicato Municipal). Siguieron las alternativas del acto Abel Furlán, diputado nacional y líder metalúrgico regional; Oscar Trujillo, presidente del PJ Campana; y el líder de la UOCRA local, Oscar Villarreal. A un costado, se encontraban los referentes de Unidad Ciudadana Rubén Romano y Soledad Calle; el presidente del HCD, Osvaldo Fraticelli; y el concejal Luis Chesini. Al exgobernador Daniel Scioli se le sumó el exsecretario de Seguridad Sergio Berni en la lista de figuras del ámbito nacional presentes. Por otra parte, se emitió un saludo grabado por el exgobernador Felipe Solá y se leyeron varias adhesiones de políticos de otros distritos, como Gabriel Katopodis (intendente de San Martín) y Humberto Zúccaro (ex jefe comunal de Pilar).

La líder de la agrupación Jorge Rubén Varela inauguró su local partidario. Aseguró que buscará bregar por la "unidad" del peronismo. Estuvo acompañada por su madre, Stella Maris, y por el exgobernador Daniel Scioli. Referentes de todo el justicialismo y Unidad Ciudadana acompañaron el acto. Una multitud acompañó este viernes por la noche la inauguración del local partidario de la agrupación Jorge Rubén Varela. Su líder, María Eugenia Giroldi, bregó por la "unidad" del peronismo, aseguró que su espacio busca posicionarse como "una alternativa que incluya a todos" y que buscará ser "un granito de arena" para cerrar la grieta. Respaldada por gremios como SUPA Bajo Paraná y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, agrupaciones como la Martín Fierro y por el exgobernador Daniel Scioli, invitado especial del evento, Giroldi reivindicó el legado de los exintendentes Varela y Stella Maris, su madre, quien estuvo la noche entera a su lado y confirmó su retorno a la militancia activa. "Hoy es un día en el que los sentimientos se entrecruzan, donde todo este grupo de trabajo asume una enorme responsabilidad, y quien les habla, el más grande y más apasionado de sus desafíos", expresó María Eugenia, oradora principal de un acto desarrollado en el salón de Unión Obrera Metalúrgica por cuestiones climáticas. Antes y a escasos metros, la Jorge Rubén Varela había inaugurado su sede partidaria, ubicada en De Dominicis 771 y decorada con fotos de Varela, Stella y María Eugenia en distintos momentos de sus carreras políticas. Además, una de las paredes de la sala de conferencias está atiborrada con el nombre de obras, proyectos y eventos que la administración peronista gobernó de 1995 a 2015 concretó en la ciudad. "Emprendimos este camino soñando una agrupación que llevara el nombre del referente e intendente más importante que tuvo la ciudad hasta el día de la fecha", afirmó Giroldi, quien destacó que el espacio que encabeza "está asentado sobre la base de los dos dirigentes más importantes del peronismo y de la historia campanense", en alusión a Varela y Stella. Un largo video con imágenes inéditas de Varela en sus primeros años de intendente y los testimonios de extintos referentes del justicialismo como Adalberto "Cholo" Tonani y Alejando "Pocho" Sánchez exaltó la figura del exjefe comunal y exministro bonaerense de Desarrollo Social, fallecido en 2012. María Eugenia ponderó su figura política y señaló que, así como Varela había logrado en el peronismo un "acuerdo de unidad que perduró en el tiempo" y una "gestión de gobierno que incluyera a todos", hoy la política campanense exige seguir ese camino. "La realidad hoy nos depara un escenario similar, donde nos encontramos bregando por una unidad, donde nos encontramos generando un espacio nuevo, una alternativa en Campana que incluya a todos. Porque la unidad no solo es de los militantes, sino de los argentinos y de los campaneses. Nos vamos a necesitar todos", remarcó la dirigente. Y cerró: "Los invito a participar, a ser parte, a crecer, a ser mejores, a terminar con esa palabra horrible y que tanto mal nos hizo como la famosa grieta. No queremos pertenecer desde este espacio a esa grieta, queremos ser un granito de arena para cerrarla y por ese camino vamos a transitar. Se necesita trabajo, equipo, gestión y aggiornarnos a las nuevas demandas que exigen nuevos dirigentes dentro de la sociedad".

UNA FOTO MUY REPRESENTATIVA DE LO QUE TRASMITIÓ LA NOCHE DE AYER, EN EL NUEVO LOCAL DE LA AGRUPACIÓN «JORGE RUBEN VARELA»: UN MOMENTO DEL REENCUENTRO DEL PERONISMO.





VISIBLEMENTE EMOCIONADA POR TAMAÑA CONCURRENCIA, MARIA EUGENIA GIROLDI BREGÓ POR LA "UNIDAD"





EL EXGOBERNADOR SCIOLI FUE UNA DE LAS PRESENCIAS "NOTABLES" DE LA NOCHE





MILITANCIA, SINDICALISTAS Y DIRIGENTES DE DIVERSAS FRACCIONES JUNTOS EN EL ACTO SCIOLI: "TENEMOS QUE ENCARAR OTRO CAMINO" El exgobernador acompañó a María Eugenia Giroldi en la inauguración del local partidario. Ponderó la figura de su madre, Stella Maris, y también del extinto Jorge Varela. El exgobernador bonaerense Daniel Scioli fue el invitado destacado de la inauguración del local partidario de la agrupación Jorge Varela. "Tenemos la responsabilidad de ser la esperanza de la mayoría de los argentinos para encarar otro camino", expresó. Scioli agradeció a María Eugenia y Stella Maris Giroldi por la oportunidad de participar en un acto de "inspiración motivadora para todos" y que, a su vez, representó la chance para el exgobernador de reencontrarse con "tantas compañeras y compañeros con los que hemos compartido una linda experiencia de gestión cuando trabajábamos codo a codo, con Stella, buscando cuidar el empleo, que la heladera esté llena, que a las pymes no se le caigan las ventas y que las industrias puedan desarrollar todo su potencial". En ese sentido, el también excandidato a presidente criticó el "modelo económico de ajuste", la "desprotección de la industria nacional" y "la baja en el consumo", frente a la que propuso "encarar otro camino". "Tenemos la responsabilidad de ser la esperanza de la mayoría de los argentinos para encarar otro camino y María Eugenia, con su talento, nos ha dado un mensaje muy profundo y convocante, que les tiene que dar tranquilidad, certidumbre, confianza a las familias de Campana, porque está inspirado en los valores de Jorge Varela: un luchador por la unidad, por el empleo. por una sensibilidad social", destacó el exmandatario provincial. #Ahora Daniel Scioli en Campana en la inauguración de sede partidaria de la Agrupación "Jorge Rubén Varela" pic.twitter.com/Fgn3tqmbHV — Magui Felizia (@mawifelizia) 26 de abril de 2019

