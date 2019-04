La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/abr/2019 Accidente múltiple:

Terrible carambola en ruta 6, altura San Felipe







Tres camiones y un Ford Fiesta protagonizaron un accidente ayer por la mañana. No hubo heridos de gravedad. Con el cielo encapotado y la calzada mojada, ayer a primera hora de la mañana un Ford Fiesta rojo manejado por una mujer, bajaba por Ruta 6, en el mismo momento que un camión arenero venía tomando Ruta 6 desde Panamericana, ambos en sentido hacia Las Acacias. Sin lograr frenar, el camionero colisionó de lleno al Ford Fiesta en su lateral derecho. El impacto fue tal que el Ford Fiesta terminó del otro lado de la calzada, y en un trompo finalizó su trayectoria quedando mano a Campana; al tiempo que el camión finalizó impactando una columna de alumbrado público. Fruto del episodio, otros dos camiones también participaron del choque al no lograr esquivar al camión ya detenido. Pero como tenían daños menores, continuaron su camino. La mujer del vehículo fue asistida por el Dr. Rossi del SAME, quien decidió trasladarla hasta el Hospital San José sólo por prevención. Participaron del operativo un móvil del Comando Patrulla Campana; al tiempo que Defensa Civil y Dirección de Tránsito colaboraron en ordenar el tránsito y quitar los vehículos del lugar.

"Muy poca prudencia. De parte de choferes, No respetan las velocidades máximas. Aparte de las condiciones climáticas", nos decía el lector que envió la foto via WhatsApp





Defensa Civil y Tránsito trabajaron conjuntamente en el operativo





El destrozo de la trompa denota el impacto propinado al fiesta, que quedo del otro lado de la ruta





Por el impacto, el Ford Fiesta quedó del otro lado de la ruta.

#Dato choque múltiple. Un Ford Fiesta circulaba por Ruta 6 en dirección a Las Acacias en tanto que un camión arenero Mercedes Benz 1933 ingresaba desde #Panamericana, tras el impacto el auto fue a parar a la mano contraria y el camión chocó una columna de alumbrado del parterre pic.twitter.com/w7OfFgeV4B — Daniel Trila (@dantrila) 26 de abril de 2019 #Dato [hilo] choque de camión arenero y Ford Fiesta en Ruta 6 y acceso desde #Panamericana. La conductora del auto fue trasladada al hospital por ?? 1 de SAME por precaución, trabajaron CP?? zona 7, 2 móviles de DC ?? y Dirección de Tránsito para despejar las dos manos de la ruta pic.twitter.com/4XzMiLyC3X — Daniel Trila (@dantrila) 26 de abril de 2019 #Dato [hilo] Video. El Choque del camión arenero y Ford Fiesta en el acceso de #Panamericana a Ruta 6 frente a la entrada de barrio San Felipe mantuvo comprometidas las dos manos de la Ruta 6 hasta que personal de Defensa Civil ayudó a retirar los vehículos. pic.twitter.com/tK7ptnM6sN — Daniel Trila (@dantrila) 26 de abril de 2019

