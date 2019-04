La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/abr/2019 Rugby:

El CCC recibe hoy a San Miguel en busca de su primera victoria como local







Desde las 15.30 horas se enfrentan por la quinta fecha de la Segunda División de la URBA. Luego del parate por Semana Santa, hoy se reanudará la actividad de los torneos de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y por la quinta fecha del campeonato de Segunda División, Ciudad de Campana recibirá a San Miguel desde las 15.30 horas en su cancha de Chiclana y Luis Costa. El Tricolor, que en su última presentación cayó 35-17 frente a La Salle como visitante, acumula un triunfo y tres derrotas en cuatro presentaciones. Así, acumula 6 puntos y se ubica en el 10º puesto de la tabla que encabezan El Retiro y Los Cedros con 18. Por su parte, San Miguel llegará a nuestra ciudad tras perder 24-9 como local ante Los Cedros y buscando torcer un mal arranque: en cuatro presentaciones todavía no ha ganado y apenas ha cosechado un punto. Por ello, se ubica en el último lugar de esta Segunda División. Con esos antecedentes, el CCC tendrá hoy una buena oportunidad de cortar su racha de dos derrotas consecutivas y también la posibilidad de conseguir su primera victoria como local de esta temporada. Los demás partidos de esta quinta fecha serán: Mercedes vs Virreyes, El Retiro vs Varela Junior, Las Cañas vs Club Argentino, Del Sur vs La Salle, Los Cedros vs Tiro Federal de San Pedro y Atlético Chascomús vs Gimnasia de Ituzaingó. Mientras que las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) El Retiro y Los Cedros, 18 puntos; 3) Las Cañas, 14 puntos; 4) Virreyes, 13 puntos; 5) La Salle, 12 puntos; 6) Tiro Federal de San Pedro, 11 puntos; 7) Club Argentino, 9 puntos; 8) Del Sur, 8 puntos; 9) Mercedes, 7 puntos; 10) Ciudad de Campana y Atlético Chascomús, 6 puntos; 12) Varela Junior y Gimnasia de Ituzaingó, 5 puntos; 14) San Miguel, 1 punto.

HASTA EL MOMENTO, EL TRICOLOR ACUMULA UN TRIUNFO Y TRES DERROTAS EN CUATRO PRESENTACIONES. JUEGAN LOS JAGUARES Luego de las dos victorias obtenidas en Sudáfrica, ante Bulls y Sharks, los Jaguares buscarán hoy su tercer triunfo consecutivo en la actual temporada del Super Rugby cuando reciba a los poderosos Brumbies de Australia. El partido se disputará desde las 18.40 en cancha de Vélez Sarsfield (televisa ESPN) y podría poner a la franquicia argentina en la parte alta de la conferencia sudafricana. Para ello, el head coach Gonzalo Quesada dispuso la siguiente formación titular: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Santiago Medrano, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Marcos Kremer, Tomás Lezana, Tomás Cubelli, Domingo Miotti, Santiago Carreras, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Sebastián Cancelliere y Emiliano Boffelli.

Rugby:

El CCC recibe hoy a San Miguel en busca de su primera victoria como local

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: