La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/abr/2019 Un nuevo robo en el barrio Siderca







Al parecer ingresaron por una ventana por donde solo podría ingresar un niño, ya que no había ninguna puerta violentada. Al llegar a su casa, la propietaria de una casa del barrio Siderca Rojo vio con sorpresa cómo desde el interior de la misma salían corriendo dos desconocidos. Su ausencia había sido relativamente corta, dado que había salido a hacer una diligencia pocos minutos antes. Si bien encontró todo el inmueble literalmente dado vuelta, aparentemente los ladrones no alcanzaron a llevarse nada de valor del lugar. Ingresaron forzando una ventana con reja, pero por el espacio de posible ingreso se presume que utilizaron a un niño como cómplice, o una persona de pequeña contextura física quien, ya en el interior, levantó las trabas de un portón de tres hojas inutilizando así la función que cumplía su cerradura. Acudió al llamado del 911 un móvil del Comando Patrulla Campana a cargo del Teniente Encina.



Los cacos revolvieron toda la casa pero no alcanzaron a llevarse nada de valor.



Un nuevo robo en el barrio Siderca

