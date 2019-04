La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/abr/2019 27 de Abril de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. LA PÉRDIDA SI, EL ASFALTO NO "La pérdida de agua en Santa María de Oro y Capilla del Señor fue reparada por Absa. El asfalto quedó roto, se recomienda circular con precaución, el peso de las frenadas genera más roturas", muestra Horacio. TODO SIGUE IGUAL "Sigue en iguales condiciones de abandono y mugre el terreno de Brown al 900. Es una vergüenza, hace semanas que está así", muestra Rubén. QUEJA POR RECIENTE ARREGLO "Así está la calle que arreglaron esta semana en Otamendi, calle Gigena entre Castaño y Forlani. Hermoso arreglo. La arreglaron con tierra de chiquero", muestra Elsa. #QuejaVecinal cuanto hace que limpiaron? un mes y ya tiraron cantidad de basura. Colectora Sur entre French y Pueyrredón. "No les pasa el camión en la casa??" #ComoRecibimos no pongan cámaras, pongan francotiradores, hace años que tiran mugre acá. Dijo un transeúnte del barrio. pic.twitter.com/8dqkV0NxNi — Daniel Trila (@dantrila) 27 de abril de 2019 TAMBIEN HAY BUENAS #Dato desmalezmiento de los zanjones laterales de Av. 6 de Julio (o Camino del Progreso) entre la Rotonda de McDonald's y la de Las Acacias. Personal de Corralón de Municipalidad de #Campana retiró varias camionadas de residuos y malezas que cortó el equipo de trabajadores. pic.twitter.com/ZlyCxlzPay — Daniel Trila (@dantrila) 25 de abril de 2019

