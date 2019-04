La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/abr/2019 Stella anunció su regreso a la política: "Es más fuerte que yo"











La ex jefa comunal acompañó a su hija en la inauguración de su sede partidaria y le dijo a la militancia que está dispuesta a "colaborar" para la construcción de una alternativa peronista en el poder. La exintendente Stella Maris Giroldi anunció su retornó a la militancia política activa. "Es más fuerte que yo", reconoció al tomar la palabra en el acto que inauguró el local partidario de la agrupación que lleva el nombre de su fallecido esposo, el también ex jefe comunal Jorge Varela, y que encabeza su hija, María Eugenia. "Pensaba hace poco: `no yo me alejo, déjenme tranquila, no quiero saber nada, estoy para otra cosa´. ¿Y quieren que les diga una cosa? Es mentira. Es más fuerte que yo", expresó Stella. "Veo un país que se está cayendo a pedazos, gente que está buscando en la basura, gente que me pide que la ayude con un kilo de pan. Es mentira que iba a dejar de trabajar (en política): hice esta promesa, pero no la voy a cumplir, lo lamento. Voy a seguir trabajando por mi ciudad", añadió. Varios exfuncionarios de sus dos administraciones municipales acompañaron a su hija este viernes, como Mauro Di María, quien ocupó las secretarías de Desarrollo Social y Cultura y Educación. Stella cuestionó la gestión de Mauricio Macri -"me cuesta decirle presidente", confesó-, advirtió que la gestión de Cambiemos llevará al país a un "colapso total", evocó palabras de la exmandataria Cristina Kirchner y pidió dejar "las mezquindades de lado" para construir una alternativa justicialista de gobierno. "Esta mujer no va a bajar los brazos y va a seguir trabajando por una unidad que se tiene dar y ojalá sea cuanto antes, para que podamos ganar no solo a nivel local, sino provincial y nacional", afirmó. Y repitió: "Acá hay una mujer que va a colaborar con ustedes". "Acá el único que tiene la solución, le guste a quien le guste, es el peronismo", sostuvo la exintendenta, que en la noche de ayer confirmó su retorno a la política campanense. NOTICIA RELACIONADA: María Eugenia Giroldi: "Queremos ser un granito de arena para cerrar la grieta"

Stella anunció su regreso a la política: "Es más fuerte que yo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: