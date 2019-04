La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/abr/2019 Rincón del Tango:

Hoy; Floreal Ruiz

Por Raul Berra







Para mi uno de los cantores preferidos, escucharlo era un deleite para los oídos, el color de su voz, ese modo de interpretar su adaptación a distintas orquestas donde actuó. De excelente dicción que permite escuchar el dramatismo de la letra. Fue una de las grandes voces del cuarenta, y paradójicamente su reconocimiento definitivo lo logró con el transcurso de los años, no en su momento de plenitud cuando integraba la orquesta de Aníbal Troilo. Esto se debió a dos motivos, primero porque en la década del cuarenta surgieron muchísimos cantores de un nivel excepcional, el segundo a el le tocó reemplazar en la orquesta de Pichuco a Francisco Fiorentino y actuar al lado de Alberto Marino, que era el cantor de moda. Floreal Ruiz cantó siempre bien, aún en los últimos años de su carrera, podemos decir, que murió cantando. Nació en el porteño barrio de Flores un 29 de marzo de 1916, hijo de un anarquista al que debe su original nombre. El padre hombre severo y de fuertes convicciones ideológicas lo echó de su casa por querer ser cantor "ser cantor es ser cafishio" decía "y no quiero cafishio en mi casa. En su juventud fue amigo del alma de Hugo del Carril junto al cual daba serenatas para los eventuales amantes que los contrataban. Su carrera profesional se inicia en la Radio y en 1938 es vocalista de la orquesta de José Otero con quien graba, en 1939 la "Marcha del Club Platense", actuaba con el seudónimo Fabian Conde. En 1942 debuta con su nombre real en una actuación en Radio Prieto, donde se produce la reconciliación con su padre. En 1943 ingresa en la orquesta de Alfredo De Angelis, grabando ocho temas. El primero fue "Marioneta" de Guichandut y Tagini el 23 de julio, que resultó su tango mas representativo ya que lo grabó con Anibal Troilo y José Basso. Al año siguiente a pedido del ya consagrado Alberto Marino, Troilo lo contrata para su orquesta, dejando 31 registros memorables entre los cuales se destacan los tangos: "Naranjo en Flor", "De Todo te Olvidas", "La Noche que te Fuiste", "Equipaje" y los vals "Flor de Lino", y "Romance de Barrio", todos ellos clásicos de la música ciudadana. En 1948 se desvincula de la orquesta de Troilo por motivos económicos. Ingresa en la orquesta de Francisco Rotundo. De esa época se destacaban los tangos: "Aquel tapado de armiño", grabado un 6 de julio de 1950, y al año siguiente "Sobre el pucho" y "El viejo vals" a dúo con Enrique Campos una verdadera joya. Quedaron de esa etapa 25 registros discográficos. Luego de 7 años con Rotundo, pasa a la orquesta de José Basso con quien graba 40 temas. Allí deja versiones como "Muriéndome de amor" "Vieja amiga" y "Como dos extraños". A principios de la década del 60 ya es un solista consagrado. Desde 1966 hasta su muerte graba 45 temas mas acompañado por las orquestas de Jorge Dragone, Luis Stazo, Osvado Requena y la orquesta típica porteña dirigida por Raúl Garello. En 1977 con esta agrupación produce 15 registros demostrando una calidad vocal extraordinaria pese a la declinación de su garganta. Sus interpretaciones de los tangos "Buenos Aires Conoce" una poesía hecha tango , "Y No puede ser", "Perfume de Mujer", "Cuando Volverás" y "Divina" son conmovedoras, y es el gran final de la carrera artística de un brillante cantor. Admirado por las nuevas generaciones. El "Tata" nos dejó un 17 de abril de 1978, llevándose esa magia incomparable al cielo





