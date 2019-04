La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/abr/2019 27 de Abril: Día Mundial del Veterinario 2019











El Día Mundial del Veterinario fue establecido por la Asociación Veterinaria Mundial (WVA) en el año 2000, y se celebra anualmente el último sábado de abril. La WVA (World Veterinary Day) se enorgullece en anunciar el tema del Día Mundial de la Veterinaria 2019: "El valor de la vacunación" que se llevará a cabo el 27 de abril de 2019 y es una oportunidad para celebrar las contribuciones de los veterinarios a la salud de los animales y la sociedad. Durante casi 20 años, el Día Mundial de la Veterinaria ha sido una oportunidad para celebrar las contribuciones de los veterinarios a la salud de los animales y la sociedad. El Día Mundial de la Veterinaria 2019 celebrará "El Valor de la Vacunación". Las vacunas son una de las herramientas más valiosas en el arsenal de cualquier veterinario. Estos medicamentos protegen la salud de los animales y el sustento de los agricultores. El tema del Día Veterinario Mundial 2019 es el valor de la vacunación. La vacunación es una herramienta esencial para la medicina veterinaria preventiva, la promoción de la salud y el bienestar de los animales y para reducir el riesgo de exposición humana a muchos patógenos zoonóticos. Históricamente, las prácticas de inmunización y los protocolos de vacunación han contribuido a reducir significativamente la prevalencia de muchas enfermedades que amenazan la vida. Los riesgos de no vacunarse pueden ser significativos para animales y poblaciones individuales, y pueden tener consecuencias en los medios de vida de los productores pecuarios rurales en regiones económicamente desarrolladas y emergentes. Es probable que los programas de vacunación eficaces, ampliamente implementados, reduzcan la necesidad de antimicrobianos, lo que a su vez puede ayudar a reducir el riesgo de resistencia antimicrobiana emergente. La Asociación Mundial de Veterinaria y Health for Animals creen que es esencial para la profesión veterinaria mundial educar al público, en particular a los propietarios y productores de animales, sobre los beneficios de la vacunación para la salud animal, humana y pública. CIRCULO VETERINARIO DE CAMPANA





