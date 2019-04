La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/abr/2019 Se realizó la segunda Mesa Local del año sobre Violencia de Género







Fue en la UNLu Campana. Durante el encuentro se profundizó la planificación de acciones tendientes a favorecer la atención inmediata a las víctimas y se repasó el proceso de actualización de los recursos disponibles para tal fin. En el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján se realizó el segundo encuentro del año de la Mesa Local sobre Violencia de Género. El encuentro fue organizado por la Lic. Liliana Carrasco y el Lic. Matías Martínez Reina, directores del Proyecto de Extensión: "Abordaje de la Violencia de Género desde el Ámbito Universitario" (AViGAU). También participaron por la Unlu, la Lic. Gisella Vargas, vicedirectora del Centro Regional Campana de la casa de altos estudios, la Dra. Carla Echazarreta en representación del rectorado, docentes, estudiantes y referente del servicio social universitario. "Como universidad no debemos ser indiferentes a la problemática de la violencia de género que es un flagelo que nos atraviesa como sociedad. AViGAU se gestó justamente con la finalidad de contribuir en dar respuesta a esta problemática tan sensible, y para que el impacto en la comunidad sea más significativo, consideramos muy necesario que el trabajo sea en articulación con otras organizaciones del Estado y de la sociedad civil" expresó la Lic. Liliana Carrasco. También participaron del encuentro representantes del municipio, Juzgado, Fiscalía, integrantes del Honorable Concejo Deliberante de Campana y referentes de organismos de la sociedad civil. La reunión tuvo como objetivo articular acciones conjuntas de todos los presentes, y se trabajó en el armado de una hoja de ruta por la que tiene que transitar la persona que es víctima de violencia de género. La misma estará disponible a los vecinos a la brevedad. Además, se continuó con el proceso de actualización de la lista de recursos disponibles para brindar asistencia de forma inmediata a las víctimas. "Cada nuevo encuentro de la Mesa Local es sumamente importante porque permite avanzar en niveles de articulación. Consideramos que todavía resta mucho camino por recorrer, en ese sentido uno de los obstáculos que se presenta y que urgentemente debiera atenderse es la escasez de recursos. Las buenas intenciones no son suficientes para revertir la problemática de la violencia de género, por lo que se requiere de la decisión política de crear una mayor cantidad de equipos de profesionales especializados en la temática que puedan abordar en territorio las múltiples situaciones que se presentan de manera creciente" manifestó el Lic. Matías Martínez Reina.

