Tres encuentros claves para las aspiraciones de Auriazul, que mañana recibirá a Deportivo Paraguayo a las 11 de la mañana. Con tres partidos, hoy se pondrá en marcha la 28ª y antepenúltima fecha del campeonato de la Primera D. Y serán tres encuentros muy importantes para las aspiraciones de Puerto Nuevo (6º con 36 puntos), que luego de vencer consecutivamente a Claypole y Centro Español se ha afianzado en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. El primero de esos tres cotejos comenzará a las 11.00 y tendrá a Liniers (3º con 41 puntos) recibiendo a Muñiz (8º con 34). Luego, a partir de las 15.30 horas, Juventud Unida (9º con 33) enfrentará como local a Claypole (5º con 38), mientras que Argentino de Rosario (4º con 39) recibirá a Real Pilar (2º con 42). Los resultados que se den este sábado dejarán al Portuario con la posibilidad de seguir avanzando puestos en la tabla o con la chance de consolidar su lugar en zona de clasificación al Reducido respecto a perseguidores como Muñiz o Juventud Unida. El equipo de nuestra ciudad jugará mañana domingo como local desde las 11 horas frente a Deportivo Paraguayo en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco y con arbitraje de Lucas Osuna. En el mismo horario se medirán Argentino de Merlo vs Centro Español y Lugano vs Atlas. Mientras que esta 28ª jornada se cerrará el jueves 2 de mayo con el duelo Yupanqui vs Central Ballester. Los dirigidos por Carlos Pereyra cerrarán hoy su preparación para recibir mañana al Guaraní. El entrenador debe definir quién será el reemplazante de Lautaro Cuenos, quien se perderá este encuentro por haber alcanzado la quinta tarjeta amarilla. En principio, todo indica que "Jetín" mantendría a Kevin Redondo como líbero y que el lugar de Cuenos será ocupado por Joaquín Montiel, quien cumplió la sanción por acumulación de amarillas que lo obligó a perderse el duelo con Centro Español.



