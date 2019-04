Por la 12ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B se enfrentan desde las 15.30 horas. Todavía en busca de su primera victoria del año, Puerto Nuevo visitará esta tarde a Banfield en un partido correspondiente a la 12ª fecha (tercera de la segunda rueda) de la Zona Campeonato de la Primera B del torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El encuentro comenzará a las 15.30 horas en la cancha número 3 del Campo de Deportes de la entidad del sur del conurbano bonaerense y tendrá frente a frente a equipos que están viviendo realidades distintas: mientras el Taladro pelea con uñas y dientes por alcanzar el quinto puesto para clasificar al Reducido por el segundo ascenso a la Primera A, Puerto Nuevo busca su primera victoria de este 2019. Las Auriazules, que ocupan el último puesto de esta Zona Campeonato con apenas 2 unidades, buscarán aprovechar el envión anímico del empate logrado en el último minuto la fecha pasada ante Deportivo Español. En tanto, Banfield recibirá al equipo dirigido por Néstor Daniel Gómez después de haber sufrido una dura caída ante el escolta SATSAID por 3 a 0. Hasta el momento, ganó 5 encuentros, no empató y perdió 6, con 27 goles a favor y 19 en contra. Por su parte, las campanenses apenas sumaron dos empates ante Deportivo Español. Después perdieron las restantes 9 fechas y acumulan 10 goles a favor y 40 en contra. Como novedad en Puerto Nuevo puede mencionarse el retorno al club de la talentosa volante Emilce Correa, ausente este año por cuestiones laborales. Y si bien no se sabe si jugará hoy como titular, es un hecho que es una valiosísima adición a un equipo cuyo principal déficit es la falta de creación de juego. Los restantes partidos de esta 12ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B serán: Lima F.C. vs. Real Pilar, Gimnasia (LP) vs. Luján, Deportivo Español vs. Comunicaciones y All Boys vs. SATSAID. Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Gimnasia, 33 puntos; 2) SATSAID, 28 puntos; 3) Real Pilar, 25 puntos; 4) Luján, 19 puntos; 5) Comunicaciones, 16 puntos; 6) Banfield, 15 puntos; 7) Deportivo Español, 9 puntos; 8) Lima FC, 7 puntos; 9) All Boys, 6 puntos; 10) Puerto Nuevo, 2 punto. El equipo campeón logrará el ascenso a la Primera A, mientras que los ubicados del 2º al 5º puesto disputarán un cuadrangular para definir el segundo boleto a la máxima categoría del fútbol femenino de AFA.

MARÍA RODRÍGUEZ, UNA DE LAS REFERENTES DEL PLANTEL PORTUARIO, EN ACCIÓN DURANTE LA ÚLTIMA VISITA DE BANFIELD A CAMPANA.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo visitan a Banfield

