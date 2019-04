La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/abr/2019 Liga Campanense:

Hoy se juega la tercera fecha del Torneo Femenino







Se disputará íntegramente en cancha de Otamendi FC. El primer partido comienza a las 10. El líder es Juventud Unida, que se medirá ante Leones Azules. El Torneo Femenino que organiza la Liga Campanense de Fútbol disputará hoy su tercera fecha. Será desde las 10 de la mañana, íntegramente en cancha de Otamendi FC, donde se desarrollarán los cinco partidos de la jornada. La jornada arrancará con Las Palmas "B" vs Deportivo San Felipe y luego continuará con Las Palmas "A" vs Las Palmas "C" (11.20), Juventud Unida vs Leones Azules (12.40), Villanueva vs La Josefa (14.00) y Mega Juniors vs Otamendi FC (15.20). Mientras que Defensores de La Esperanza quedará libre en esta fecha. Hasta el momento, el torneo tiene un único líder: el vigente bicampeón Juventud Unida, que ganó sus dos compromisos previos y suma 6 unidades, con 10 goles a favor y tan solo uno en contra. Después se ubican: Defensores de La Esperanza, La Josefa y Las Palmas "C", con 4 puntos; Las Palmas "A" y Las Palmas "B", con 3 puntos; Villanueva, Otamendi FC y Leones Azules, con 1 punto; y Mega Juniors y San Felipe, sin puntos.

EL EQUIPO DE LAS PALMAS “A", QUE TIENE 3 PUNTOS Y HOY SE MIDE ANTE LAS PALMAS “C".



Liga Campanense:

Hoy se juega la tercera fecha del Torneo Femenino

