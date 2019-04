La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/abr/2019 Breves: Fútbol







CLASIFICÓ SAN LORENZO A pesar de perder 1-0 en su visita a Junior de Barranquilla por la quinta fecha del Grupo F, San Lorenzo se clasificó a los Octavos de Final de la Copa Libertadores gracias al triunfo de Palmeiras sobre Melgar de Perú. De esta manera, el conjunto brasileño quedó como líder con 12 puntos, mientras que el Ciclón se ubica segundo con 10, a seis de distancia de Melgar (4) y a siete de Junior (3). En la última fecha de la fase de grupos, San Lorenzo (que ante Junior no tuvo al campanense Nicolás Blandi por lesión) visitará a Palmeiras en Brasil. COPA DE LA SUPERLIGA Por los partidos de ida de la segunda ronda de la Copa de la Superliga, Lanús recibirá esta tarde a Vélez Sarsfield desde las 17.45 horas, mientras que Estudiantes de La Plata jugará como local ante el último campeón de la Superliga, Racing Club, desde las 20 horas. En tanto, anoche, al cierre de esta edición se enfrentaban Talleres y Atlético Tucumán en Córdoba. PASÓ BARRACAS Por la primera fase de la Copa Argentina, Barracas Central (líder de la Primera B Maetropolitana) eliminó a Unión de Santa Fe al derrotarlo por 1-0 en cancha de Arsenal con gol de Luciano Romero. De esta manera, el Guapo espera ahora por el ganador del duelo entre San Lorenzo y Estudiantes de San Luis. PRIMERA B METRO Hoy se pone en marcha la 35ª fecha de la divisional con cuatro partidos: Almirante Brown vs Deportivo Riestra (13.05), All Boys vs UAI Urquiza (15.30), J.J. Urquiza vs Atlanta (15.30) y Comunicaciones vs Talleres (15.30). En caso de ganar, tanto Atlanta (3º con 62 puntos) como Deportivo Riestra (4º con 61) quedarán a un paso del ascenso directo a la Primera B Nacional. De hecho, podrían festejar el lunes si Acassuso (5º con 54) no derrota a Sacachispas. PRIMERA C Ayer comenzó a disputarse la 35ª fecha de la categoría: Sportivo Barracas venció 2-0 como local a Central Córdoba de Rosario, mientras que Luján le ganó 3-2 en el Municipal a Berazategui. Hoy continuará la acción con: Argentino de Quilmes (1º con 62 puntos) vs L.N. Alem, Dock Sud (2º con 59) vs Excursionistas, Deportivo Armenio (3º con 55) vs Sportivo Italiano, Deportivo Merlo vs Ituzaingó y Lamadrid vs Victoriano Arenas.

