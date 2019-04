La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/abr/2019 Voley:

BOLÍVAR, OTRA VEZ CAMPEÓN En una gran final, que recién se definió en el quinto juego, Bolívar se coronó campeón de la Liga Nacional de Vóley por octava vez en su historia. Fue el jueves por la noche, en su estadio República de Venezuela, donde dio vuelta un partido increíble ante Obras de San Juan (ganaba 2-0) y se quedó con la victoria con parciales de 20-25, 19-25, 25-23, 25-13 y 18-16. Así, Las Águilas revivieron y revalidaron su lugar como máximos ganadores de la historia de la competencia. Lucas Ocampo fue el máximo anotador del juego con 20 puntos, mientras que el cubano Raydel Hierrezuelo fue elegido MVP de las finales. Después de vencer a Club Italiano en su debut, hoy recibirá desde las 21 horas la visita de UAI. El gimnasio de Chiclana 209 volverá a tener esta noche vóley de primer nivel: desde las 21 horas, Ciudad de Campana recibirá a la Universidad Abierta Interamericana por la segunda fecha de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Voley (FMV). El conjunto Tricolor, dirigido por Hernán Carnieri, debutó el pasado martes en este campeonato 2019 y lo hizo con victoria: 3-2 como local sobre Club Italiano con parciales de 22-25, 25-21, 32-30, 16-25 y 15-11, en un encuentro en el que tuvo al punta Mauricio Viller y al central Fabián Flores como jugadores más destacados. Ahora, el CCC tendrá enfrente a un equipo que el último miércoles perdió 3-0 ante San Lorenzo en la final de la Copa Chulo Olmos, el certamen preparatorio que organiza la FMV en la previa al inicio de la División de Honor. Por esa razón, el elenco universitario postergo su compromiso de la primera fecha ante UNTREF. De esa jornada inaugural también fueron reprogramados Tortuguitas vs San Lorenzo y River Plate vs Estudiantes de La Plata. En cambio, sí se jugaron cuatro partidos: Ciudad de Campana le ganó 3-2 como local a Club Italiano; Boca Juniors venció 3-2 como visitante a Municipalidad de Lomas de Zamora; Ciudad de Buenos Aires superó 3-0 como local a la Universidad Nacional de La Matanza; y Vélez Sarsfield derrotó 3-1 a Ferro Carril Oeste. Hoy, por la segunda fecha, además de CCC vs UAI, también jugarán: Boca Juniors vs Tortuguitas, San Lorenzo vs Ciudad de Buenos Aires, Estudiantes (LP) vs Municipalidad de Lomas de Zamora, Club Italiano vs Ferro Carril Oeste, UNLaM vs Vélez Sarsfield y UNTREF vs River Plate.

EL TRICOLOR BUSCARÁ HOY UN NUEVO TRIUNFO EN SU GIMNASIO.



