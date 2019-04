La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/abr/2019 Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club visitan hoy a Belgrado Day School







Por la cuarta fecha de la Zona E7 del Torneo Metropolitano juegan en Talar de Pacheco. Las diferentes categorías del hockey sobre césped del Campana Boat Club enfrentarán hoy como visitantes a Belgrano Day School por la cuarta fecha de la Zona E7 del Torneo Metropolitana que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA). El plato fuerte de la jornada que se desarrollará en El Talar de Pacheco será el encuentro de la Primera, que comenzará a las 16 horas. Con dos victorias y un empate, Belgrano Day School suma 7 puntos y es uno de los cuatro escoltas del líder Huracán (9). Por su parte, la Primera del CBC comenzó el torneo con una derrota como local ante el líder Huracán, pero rápidamente se recuperó con dos victorias al hilo ante Hurling "C" (3 a 2 como visitante) y Luján Rugby Club (2-1 en Campana). Así, suma 6 unidades y se ubica en la 6ª posición de la Primera E7. En cuanto a las divisiones menores Celestes, el balance hasta el momento es el siguiente: -Intermedia: se ubica en el 4º puesto con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate. Su goleadora es María Eugenia Díaz, con 3 tantos. -Quinta División: también se ubica en el 4º puesto, pero con 6 puntos. Ha cosechado dos triunfos y una derrota y su goleadora es Lucía Gelosi, con 4 tantos. -Sexta División: con 6 puntos se encuentra en el 5º puesto, luego de dos victorias y una caída. Su goleadora es María del Pilar González, con 3 conquistas. -Séptima División: tiene andar perfecto y con tres victorias en tres presentaciones suma 9 puntos y está en la primera posición. Su máxima artillera es Guillermina Izzi, autora de tres de los 9 goles del equipo. Esta cuarta fecha de la E7 se completa con los siguientes enfrentamientos: Hurling ´´C´´ vs. Vicentinos ´´B´´, Quilmes ´´E´´ vs. C.A.S.A. de Padua, Los Pinos vs. Club Manuel Belgrano ´´B´´, Santa Bárbara ´´E´´ vs. Huracán, y Comunicaciones vs. Luján Rugby Club ´´B´´.

EN SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN, EL CBC VENCIÓ 2-1 COMO LOCAL A LUJÁN RC.



Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club visitan hoy a Belgrado Day School

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: