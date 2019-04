En General Roca, el piloto de nuestra ciudad buscará volver a ser protagonista con el Fluence del Renault Sport Team. Hoy tendrá dos tandas de entrenamiento y, la tarde, la clasificación para la final de mañana. Después de un arranque que ilusionó en el Oscar Cabalén en la jornada inaugural, el campanense Matías Milla comenzará hoy con la actividad en pista de la segunda fecha de la temporada 2019 del Súper TC2000. Esta nueva cita de la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional, que cuenta ahora con motores turbo, se desarrollará en el autódromo de General Roca, en la provincia de Río Negro. Este año, el piloto de nuestra ciudad integra el Renault Sport Team, equipo bicampeón del STC2000 que ha comenzado esta nueva temporada de manera inmejorable: Leonel Pernía ganó la primera carrera en Córdoba, donde fue escoltado por su compañero Facundo Ardusso (vigente bicampeón). Por su parte, Milla anduvo muy rápido y de no haber sido por una penalización que sufrió por un error al momento de la largada, seguramente habría terminado entre los mejores cuatro de esa carrera. Finalmente, quedó en 10º lugar, después de tener que recuperarse desde el fondo del pelotón: "La evaluación personal fue buena. Me sentí muy rápido con el auto, siempre entre los cuatro primeros, pero lamentablemente fue una lástima lo de la falsa largada que me complicó haber llegado bien adelante. Más allá de haber finalizado en el 10º lugar estoy esperanzado en continuar con ese nivel", le contó Milla al sitio Carburando. "Mi idea es estar siempre lo más cerca de mis dos compañeros de equipo (Facundo Ardusso y Leo Pernía) que también son rivales a vencer. Hay que trabajar ordenadamente y estar concentrados para traernos un buen resultado de General Roca", agregó el campanense. En cuanto al presente del Renault Sport Team, el "Negro" aseguró que debe "aprovechar el momento", dado que siente que el Reanult Fluence #28 que tiene a su mando "está muy buen, muy competitivo". Sin embargo advirtió: "No será un campeonato sencillo porque creo que se irá emparejando. Vi que varios equipos hicieron grandes modificaciones después de la primera fecha para dar pelea y no me caben dudas que en esa lucha estará Renault con todo su potencial. Hay un largo camino por delante y me parece que Roca es una linda oportunidad para estar adelante de nuevo". La actividad para hoy de esta segunda fecha del STC2000 marca que la primera sesión de entrenamientos arrancará a las 9.25; que la segunda comenzará a las 11.35; y que a partir de las 16.10 se pondrá en marcha la clasificación que determinará el orden de largada para la carrera que se disputará mañana a partir de las 12 del mediodía a un total de 30 giros en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, cuyo circuito tiene una extensión de 3.625 metros.

MILLA DESTACÓ EL POTENCIAL DEL RENAULT SPORT TEAM Y SEÑALÓ QUE “ROCA ES UNA LINDA OPORTUNIDAD PARA ESTAR ADELANTE DE NUEVO" MILLA DOMINÓ EN LA COPA MÓDENA El último miércoles, en el Kartódromo Internacional de Buenos Aires, el campanense Matías Milla fue el gran ganador del segundo evento de la Copa Modena Engine Argentina: con los potentes motores KZ, el piloto de nuestra ciudad se impuso en las dos finales de la jornada. Después de haber sido 3º en la clasificación, ganó la primera carrera, dejando atrás a Santiago Fabani y Maximiliano Merlini, quienes completaron el podio. Y en la segunda, a pesar de largar con grilla invertida, se recompuso hasta culminar como el vencedor de la prueba, en un podio que repitió el de la primera final. De esta manera, Milla (que había sido 2º y 1º en el primer evento del año) lidera el campeonato, que tendrá su tercer evento el próximo 22 de mayo, nuevamente en Buenos Aires.

Súper TC2000; Matías Milla comienza con la actividad en pista de la segunda fecha

