"No son épocas de cada maestro con su libro: es el momento de juntarse a pensar"

Más de 400 docentes de Campana y la región se reunieron en el Auditorio de Tenaris para una capacitación abierta organizada por el Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri con el apoyo de la empresa. El rol del docente, la responsabilidad de las familias en la educación de sus hijos y aulas inclusivas, los principales ejes de discusión. Las aulas están cambiado a un ritmo vertiginoso y los docentes necesitan nuevas herramientas para fortalecer su liderazgo en ellas. Con el apoyo de Tenaris, el Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri (CIEDA) retomó este sábado su ciclo de capacitaciones abiertas, dirigidas a replantear la escuela y sus diversos protagonistas. "Queremos pensar juntos qué es lo mejor para la educación y de acá construir una red, una trama, que pueda llegar al aula y mejorar la educación cada día", explicó Alfredo Vota, director del CIEDA. Vota fue uno de los oradores de la jornada, que abrió Liliana González, profesora, psicopedagoga y especialista en clínica de niños, y que cerró Constanza Orbaiz, experta en discapacidad e inclusión educativa. "Después de este congreso, el docente debería replantearse su forma de educar. Creo que todos tienen que tener en claro por qué eligieron serlo, si había pasión o la encontraron en el camino, y si la siguen teniendo o la perdieron en algún momento por distintas circunstancias. Es una profesión que no se puede hacer sin deseo. Uno puede hacer otras cosas sin deseo, pero ser maestro no", expresó González. Sin deseo no puede haber profesión. Sin responsabilidad, tampoco. "El docente tiene que estar consciente que las generaciones jóvenes están en sus manos y que van a depender mucho de la marca que les deje", aseguró la conferencista, quien invitó a los maestros a "contagiar pasiones y a juntarse más" para intercambiar experiencias y recursos, aun "si las instituciones no brindan el espacio" para hacerlo. "Charlen del aula, de lo que les pasa como mujeres, hombres y docencia, busquen recursos emocionales para sostenerse. No son épocas de cada maestro con su libro: es el momento de juntarse a pensar", subrayó. La reconversión del aula en un espacio conectado y en constante cambio fue el abordaje propuesto por Vota. "Es necesario transformar la educación porque el mundo se transformó", señaló el director del CIEDA. Advirtió en ese sentido que la escuela no puede continuar sosteniendo "un modelo que simbolizaba un mundo que ya cayó". Pero no se trata de cambiar por el mero hecho de hacerlo sino, "en ese hacer cosas distintas, de pensar qué hacer, de encontrar el cambio adecuado", explicó Vota. "Y esto tiene que ver con las pedagogías activas, con avivar el aula, con introducir nuevas metodologías u otras que ya existían, pero que no habían entrado a clase". "También -continuó- hay que tener en cuenta que el salón es el mundo entero, no solo cuatro paredes, y que el dador de información no es solo el docente: hoy se adquiere en todos lados, pero es el docente quien debe liderar el proceso pedagógico". Por último, Orbaiz retó al público a reflexionar sobre "qué tan inclusivas son las aulas" en las que se desempeña y, desde su propia experiencia personal -convive con parálisis cerebral-, animó a superar los prejuicios, las incomodidades y las barreras que impiden integrar a alumnos con discapacidad en la clase. "Nos motiva encontrar un sábado por la mañana el Auditorio lleno de docentes, porque significa que las escuelas de Campana y alrededores tiene maestros comprometidos con la educación que necesitan las nuevas generaciones", expresó Luis Grieco, gerente de Relaciones con la Comunidad de Tenaris. Durante los últimos dos años, las capacitaciones docentes organizadas por CIEDA y Tenaris han presentado en Campana especialistas en educación e infancia de renombre como Emilio Tenti Fanfani, Gabriela Diker, Desiree Pointer Mace, Laura Lewin, Axel Rivas, Rebeca Anijovich, Gabriela Azar, Carlos Torrendell, María Cecilia Marino, Roberto Rosler, Sheila Graschinsky, Christian Plebst y Lucas Malaisi.

A la capacitación asistieron docentes de toda la región.





Vota propuso nuevos abordajes para trabajar en el aula.





¿Cuán inclusivas son nuestras aulas?", preguntó Orbaiz.





Liliana González habló del rol docente, pero también de la responsabilidad de las familias en la educación de sus hijos. "Cómo quieren que un chico lea si nunca vio a sus papás con un libro", dijo.





Los participantes se sumaron a la creación de una gran red con los nombres de maestros inspiradores que tuvieron en su vida.

