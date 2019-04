La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/abr/2019 El extraño caso de la suscriptora fantasma







Vive sobre calle Belgrano. Fue al Banco Frances para avisar que iba a dar de baja su tarjeta, y ahí se enteró que desde junio pasado es suscriptora de Clarín 365, no habiéndolo solicitado nunca. Se llama Cristina Fernández, es jubilada, y el año pasado una amiga le ofreció una tarjeta "referida" del Banco Francés. "Yo no uso tarjeta, pero me pareció una buena idea porque mi hija quería cambiar el teléfono y así lo podría sacar en cuotas. Aparte, no tenía costo por un año". La cuestión es que Cristina pagó puntualmente mes a mes. Pero como se avecinaba el año de uso, fue hasta el banco para dar el aviso de baja. "Ahí me dijeron que no podía, porque tenía una suscripción activa de Clarín 365. Y lo peor es que ni siquiera recibí el diario. Así me hubiese dado cuenta…" Como si los enredos fueran pocos, ni siquiera la dirección del resumen que le emitieron en el banco estaba bien. Por esa razón, tampoco nunca visualizó su resumen. Y como vive en un PH, dos son las puertas a la calle que tienen la misma numeración: 73 y 73 A. "Al lado hay como 5 departamentos. Se ve que el diario lo tiraban ahí". Jubilada, y de condición humilde, Isabel habría pagado ya más de $3000.- por recibir un servicio que nunca pidió: el Clarín de papel de los sábados en su puerta. Del banco no recibió ninguna respuesta, dado que simplemente sirve de enlace entre el cliente y el producto. Y a través de Clarín 365, pudo saber quién es el canillita que ella, porque así es el sistema, tendría que haber elegido para recibir su diario. "Hablé con él. Es el muchacho de 25 de Mayo y Berutti. Me dijo que nunca le había pasado nada igual y que él también iba a llamar para que le den explicaciones". Lo mejor de caso, es que en resumen de la tarjeta figuraría el número de suscriptor, que incluiría entre sus dígitos, el DNI del titular de la cuenta: 12.211.061 "No sólo ese no es mi documento. Mi hija lo buscó en internet y le salió que es un número trucho".

El resumen que le emitieron a Cristina, cuando fue a dar de baja su tarjeta referida del Banco Francés.



