La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/abr/2019 Lanzaron la 3º Edición de capacitaciones para Organizaciones Civiles









A los efectos de brindar conocimientos de gestión y administración para que las entidades no gubernamentales para que puedan desarrollarse óptimamente. Es organizado por el Instituto Superior Armonía en alianza con el Municipio y la empresa Axion. Con la organización del Instituto Superior Armonía en alianza con el Municipio y la empresa Axion, se lanzó la tercera edición del curso de formación para el fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Esta propuesta no arancelada está dirigida a profesionales y voluntarios que integran o estén armando una organización civil o una ONG; y busca brindar conocimientos de gestión y administración para que las entidades puedan desarrollarse efectivamente. Las jornadas de continuidad para la sustentabilidad de las instituciones estarán divididas en tres encuentros que se dictarán los sábados de 9:30 a 13:30 y se abordarán importantes temas. El 4 de mayo se tratará el módulo "Gestión de las OSC/ONG", a cargo de Pablo Marsal y "Relación de las organizaciones con los actores de la sociedad" por María Luis Herrera Vegas; y el 18 de mayo será el turno de "Desarrollo de recursos", a cargo de Mariana Lomé. En tanto que, el 1º de junio se abordará "Aspectos contables, fiscales", a cargo de Roberto Germino y "Aspectos Legales" que lo disertará Inés Del Campo. Los interesados en participar podrán inscribirse comunicándose al 447354 o personalmente en Vicente López 730. También a través del mail contacto@ colegioarmonia.edu.ar Al respecto, la jefa de Gabinete del Municipio, Mariela Schvartz, aseguró que "desde el día que asumimos articulamos desde lo público y lo privado para generar acciones que garanticen una ciudad más justa e igualitaria". Además, destacó el "fundamental" y "valioso" trabajo que realizan las instituciones u ONG en pos del beneficio de la sociedad, al tiempo que hizo hincapié en la importancia de brindar herramientas gratuitas que las fortalezcan. La directora General de la Unidad Académica Armonía y coordinadora del programa, Nora Taret, aseguró que se trata de "un curso de fortalecimiento en el que se generará un intercambio de experiencias entre los disertantes y los participantes a los efectos de resolver distintas situaciones". "Con esto buscamos ofrecer un espacio de formación para aquellos que son parte o están generando una institución, puedan crecer sabiendo cómo enfrentar los escenarios actuales incluyendo a los actores con los que se relacionan", dijo. A su vez, el gerente de Responsabilidad Social de Axion, Roberto Dabusti, mencionó que es "desde la empresa consideramos que es muy importante trabajar en la profesionalización de las entidades ya que cada día tienen mayor injerencia en la comunidad; y estos cursos van en esa línea". Y el subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat del Municipio, Javier Contreras, remarcó que "esta jornada es una forma de atender las temáticas, tales como las finanzas, el ordenamiento, el perfeccionamiento, el marketing, la comunicación, entre otras herramientas".

