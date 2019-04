La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/abr/2019 Corazón de Puma











Alberto Arrighetti cumplió 80 años y maneja una Puma serie 2 que compró en 1958, cuando todavía no se había casado con Irma, su otra compañera.

Alberto Arrighetti cumplió 80 años y maneja una Puma serie 2 que compró en 1958, cuando todavía no se había casado con Irma, su otra compañera. La Argentina peronista tenía que ponerse en marcha y una de las herramientas elegidas fue IME: Industrias Mecánicas del Estado. Así vieron la luz, por ejemplo, el emblemático Rastrojero, chata pensada para el pequeño productor rural; y la moto económica PUMA, con motor alemán Sachs de 98 cc., para darle independencia y movilidad a la creciente masa de trabajadores del cono urbano bonaerense. "Yo vivía con mis viejos en Burzaco y era increíble: pasabas por delante de cualquier casa de familia y sentías un golpe. Quien más, quien menos, fabricaba algo. Una piecita de metal, cualquier cosa, pero que era parte de algo mayor". Alberto era un laburante más. Y pidió permiso para probar una semana en otro trabajo. "No me convenció. Cobré los días trabajados y le fui a avisar a mi patrón que el lunes volvía con él. Cuando me liquidaron la semana, era una quincena. Y le fui a avisar que se habían equivocado. Me dijo que esa plata era mía, y que era una alegría para él que hubiese vuelto. Así fue que pude pagar el enganche para mi "Pumarola": $1300.- de adelanto y 36 cuotas sin interés. Me olvidé del colectivo". La Puma serie 2 de Alberto incluso lo trajo a Campana. "Yo trabajaba en una fundición de Bernal, y nos vinimos a arrancar Siderca, la acería de Dalmine SAFTA. En la transición, hasta que conseguí casa, iba con la Puma hasta la estación, la subía al tren, y así venía hasta acá". Los Arrighetti prosperaron y se pasaron a las cuatro ruedas: un Citroën 2cv. La Puma siguió rodando un tiempo, pero finalmente se desarmó y quedó colgada en galpón familiar. Fue en 1990 que Alberto la volvió a la vida, y por esas cosas del destino y la Internet, finalizó abriendo el desfile por el bicentenario de la Revolución de Mayo, en la Avenida 9 de Julio de CABA. "Fue muy emocionante, estaba repleto de gente. También desfiló la réplica del auto de Iglesias que tenemos acá en Campana. Hasta en Japón me vieron. Increíble…" En febrero último, Alberto cumplió sus primeros 80 años. Y coincidió con el décimo sexto Encuentro Nacional Puma, que tuvo lugar Villa Cura Brochero, Córdoba. "Les dije a todos: no quiero fiesta, ni regalos ni nada. Yo quiero andar en moto". Y allá fueron la "Pumarola" y Alberto, en la camioneta familiar, acompañados por su natural heredero, Daniel "el Chino" Arrighetti, quien los asistió celosamente a ambos tesoros durante el viaje.



Puma serie 2, la moto económica argentina con motor alemán Sachs de 98 cc. fabricada por Industrias Mecánicas del Estado (IME); compañera de ruta de Alberto Arrighetti desde 1958





La Puma serie 2 de Alberto lo trajo a Campana. “Yo trabajaba en una fundición de Bernal, y nos vinimos a arrancar Siderca, la acería de Dalmine Safta. En la transición, hasta que conseguí casa, iba con la Puma hasta la estación, la subía al tren, y así venía hasta acá". HOMENAJE A PUGLIESE Organizada por el Círculo Amigos del Tango, este 3 de Mayo a partir de las 18, en el salón Ezio Mollo del Palacio Muncipal tendrá lugar la disertación de Alberto Arrighetti sobre la vida de Osvaldo Pugliese. Además de ser un fanático de su obra, los Arrighetti son originarios de Villa Crespo, y Alberto nació a pocas cuadras del hogar paterno del maestro: un conventillo de Canning (hoy Scalabrini Ortiz) al 300. "Era tan precoz, que su primer tango, Recuerdo, figura a nombre de su padre porque él era menor de edad y no podía firmar". La cita incluye selectas grabaciones, los comentarios de Alberto, música y baillarines en vivo. "Mis preferidos son La Yumba, Negracha, y Malandraca. Son rupturales. Ahí comienza a cambiar la estructura del tango tradicional, y comienza a despertar "el gato" Piazzolla", adelanta.

