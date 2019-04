La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/abr/2019 Primera D:

TRIUNFOS DE LINIERS Y ARGENTINO (R) Ayer se puso en marcha esta 28ª fecha de la Primera D con tres partidos. Por la mañana, Liniers venció 2-1 como local a Muñiz, mientras que por la tarde, Argentino de Rosario superó 2-1 como local a Real Pilar. En tanto, Juventud Unidad y Claypole igualaron 2-2. Con estos resultados, Liniers quedó en el 2º puesto con 44 puntos, por delante de Real Pilar y Argentino (R), que quedaron igualados con 42 unidades. En el quinto puesto aparece Claypole (39), que todavía no tuvo fecha libre; y en la sexta ubicación se encuentra Puerto Nuevo (36), que hoy tendrá la posibilidad de alcanzar al Tambero cuando enfrente desde las 11 de la mañana a Deportivo Paraguayo. Hoy, en el mismo horario se medirán Argentino de Merlo vs Centro Español y Lugano vs Atlas. Mientras que esta 28ª jornada se cerrará el jueves 2 de mayo con el duelo Yupanqui vs Central Ballester.

En caso de vencer a Deportivo Paraguayo, quedará a un paso de acceder al Reducido. El partido comienza a las 11 en el estadio Carlos Vallejos. Montiel reemplazará al suspendido Cuenos. Los triunfos consecutivos logrados frente a Claypole y Centro Español pusieron a Puerto Nuevo en una situación de amplias expectativas de cara a la posibilidad de jugar el Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. Y con ese envió saldrá a la cancha hoy el equipo de nuestra ciudad, que desde las 11.00 recibirá a Deportivo Paraguayo por la 28ª fecha de este campeonato de la Primera D. De hecho, en caso de vencer al conjunto Guaraní, el Auriazul no sólo quedará a un paso de la clasificación, sino que además se encontrará ante la chance de terminar entre los mejores cinco del campeonato y así tener ventaja de localía, al menos, en la primera fase del octogonal. Pero ésa es otra historia, para más adelante, llegado el caso. Lo primero para el Portuario es poder sacar adelante el encuentro que tendrá en la mañana de hoy frente a Deportivo Paraguayo y conseguir una victoria que consolide la recuperación que ha experimentado en las últimas dos presentaciones, con buena solidez defensiva a partir del cambio de esquema (3-4-3) y con oportunismo ofensivo, tal como lo demostró en el segundo tiempo ante Centro Español. Para recibir al elenco Guaraní, el entrenador Carlos Pereyra no podrá contar con Lautaro Cuenos, quien sumó la quinta tarjeta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión. Su lugar será ocupado por Joaquín Montiel, quien viene de cumplir un partido de sanción por haber llegado también al límite de amonestaciones. De esta manera, Kevin Redondo seguiría como líbero, mientras que Eliseo Aguirre volvería a ser titular en el doble 5 junto a Oscar Peñalba. Así, la probable formación de Puerto Nuevo para hoy sería con Leandro Bonet; Santiago Correa, Kevin Redondo, Joaquín Montiel; Nicolás Colombano, Oscar Peñalba, Eliseo Aguirre, Nahuel Banegas; Nazareno Gómez, Orlando Sosa y Mauricio Ruiz. Por su parte, Deportivo Paraguayo buscará una victoria que le permita seguir con posibilidades de llegar al Reducido. Cualquier otro resultado lo deja afuera de esa pelea. Llega a Campana tras vencer 1-0 a Argentino de Rosario como local y en sus últimas cinco presentaciones acumula dos triunfos (también superó a Lugano como local) y tres derrotas (Defensores de Cambaceres, Yupanqui y Liniers). El encuentro de esta 28ª fecha se disputará desde las 11 de la mañana en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco con arbitraje de Lucas Osuna.



PUERTO NUEVO VA POR SU TERCERA VICTORIA CONSECUTIVA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 37. En 36 partidos, Puerto Nuevo ganó 16 veces, mientras que Deportivo Paraguayo logró 13 victorias. Empataron en 7 oportunidades. Puerto Nuevo convirtió 46 goles, mientras que Deportivo Paraguayo marcó 45. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 17 partidos, Puerto Nuevo ganó 10 (25 goles) y Paraguayo logró 4 victorias (16 goles). Empataron 3 veces COMO LOCAL DEP. PARAGUAYO. En 19 juegos, Paraguayo ganó 9 (29 goles) y Puerto Nuevo venció en 6 ocasiones (21 goles). Igualaron en 4 oportunidades EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El lunes 26 de noviembre, por la 13ª fecha, Puerto Nuevo se impuso 3-0 como visitante en cancha de Liniers con goles de Santiago Correa (penal), Mauricio Ruiz y Diego Pertossi. Arbitraje de Edgardo Kopanchuk. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El domingo 17 de septiembre de 2017, por la 3ª fecha del campeonato 2017/18 de la Primera D, Puerto Nuevo venció 3-0 a Deportivo Paraguayo con goles de Germán Aguila (penal), Maximiliano Díaz y Pablo Sosa. APOSTILLAS. Siete partidos sin perder acumula Puerto Nuevo ante Deportivo Paraguayo, con 4 victorias (las últimas 3 de manera consecutiva) y 3 empates. La última derrota del Portuario se dio el sábado 28 de marzo de 2015, por la 3ª fecha del campeonato de Primera D: fue 2-0 como local (goles de Gastón Aranda y Lucas Inguimbert). Como local, 2 juegos sin derrotas con una victoria y un empate. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA LOCAL DE 2001 El sábado 5 de mayo, por la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Primera D 2000/01, Puerto Nuevo derrotó 5-0 en Campana a Deportivo Paraguayo en un partido cuya síntesis fue la siguiente: PUERTO NUEVO (5): Fausto Lastiri; Gastón De Armas, Marcos Cejas, Walter Barrios y Nicolás Gásperi; Julio Navarro (Carlos Barrios), Alexis González, Federico Gásperi y Roque Cabezas (J. Todaro); Maximiliano Coronel y Marcelo Pasquet (Jorge Jonval). DT: Roque Cabezas. SUPLENTES: Maximiliano Lares y Víctor Andrade. DEPORTIVO PARAGUAYO (0): Juan Ruiz Díaz; Carlos Barrios, Carlos García, Jorge Guzmán y Diego Alaniz; Pablo More, Pablo Lomino, Sergio Delgado (C. Barreto) y Walter Salinas; Eduardo Paredes y Teruhiko Tsushima (Daniel Boschia). DT: Horacio Jeréz-Raúl Agüero. SUPLENTE: R. Perea. GOLES: PT 7m Pasquet (PN), 17m Navarro (PN) y 33m Pasquet (PN). ST 37m Coronel (PN) y 40m Barrios (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Patricio Loustau. NOTA: Roque Cabezas cumplió 200 partidos con la camiseta de Puerto Nuevo en este encuentro.

