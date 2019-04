La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/abr/2019 Abella otorgó un aumento salarial a los municipales a cuenta de paritarias







Se trata de un anticipo a cuenta de futuros aumentos mientras se define la negociación. "Los trabajadores no pueden esperar a que el gremio defina sus internas y haga política partidaria a costa de los trabajadores", resaltaron. El pago de los sueldos se hizo efectivo el viernes pasado ya con el aumento y la primera cuota (de 3) de una bonificación especial que llega hasta los 12 mil pesos en el caso de los trabajadores que menos ganan. El intendente Sebastian Abella otorgó a los empleados municipales un aumento salarial retroactivo al 1 de abril y a cuenta de futuros aumentos mientras se define la negociación paritaria con el sindicato. Abella decidió además anticipar el pago de los sueldos a este viernes 26 y, junto con el incremento, los trabajadores - en planta permanente y temporarios - recibieron también una bonificación no remunerativa que se abonará también en julio y septiembre. Esa bonificación llega a los $12 mil (en 3 cuotas) en el caso de los trabajadores que menos ganan. Ante la indefinición de la paritaria y teniendo en cuenta la postura intransigente del sindicato, Abella tomó la decisión preocupado por la situación económica. El Intendente entiende que este es un año de elecciones y hay muchos intereses políticos de parte del gremio en demorar un acuerdo paritario. Ademas el sindicato también tiene elecciones internas y no podemos esperar a que definan sus internas. Los trabajadores municipales no pueden quedar en medio de esta discusión, por eso se definió este aumento por decreto", destacaron desde el Ejecutivo municipal. El incremento que ya cobraron es del 5% del sueldo básico de cada categoría, a lo que se suma el "complemento especial no remunerativo", monto que depende de la escala salarial de cada empleado.

