Alejandra Dip





Serpiente fuerza vital, despertar del instinto. Lo terrenal y lo material. Energía Sexual. Supervivencia. Constancia, voluntad, esfuerzo, adaptabilidad, liberar tabúes Kin 185 - Serpiente 3 guiada por la LUNA nos pide adaptabilidad. Los tiempos que corren son veloces, la Tierra está vibrando más fuerte. Esa velocidad y vibración de giro nos impacta y no exige estar a la altura de la circunstancia. Todo cambia a velocidad luz, lo que ayer era lo último de lo último hoy requiere actualización. Actualizamos, los sistemas, los celulares, la política cambia por segundos, los precios, lo que hoy creías que era para rato, es al otro día algo pasado y olvidado. ¡El cosmos nos pide adaptabilidad permanente! Y aquí viene la Serpiente, la que cambia de piel todo el tiempo y se transforma para adaptarse al medio, guiada por la Luna que nos conduce a readaptar también el plano emocional, mutar las emociones nocivas por perdón, algo que el año LUNA 13 nos viene pidiendo también. Trabajar el contacto con lo terrenal y lo material, Energía de Supervivencia. Constancia, voluntad, esfuerzo, adaptabilidad. Día para liberar los tabúes del cuerpo, de lo físico, del sexo. El mundo nos pide un constante morir y renacer para estar más fuertes para resistir este cambio tan veloz. La Serpiente viene a darnos un lugar en el camino de la sanación espiritual, para eso las emociones nocivas tiene que salir. Saber cuántas cosas materiales necesitamos y cuando el exceso nos genera peso, que retrasar nuestro crecimiento espiritual. Cuando cambiamos de estado de encarnados a desencarnado, lo material no suma nada, solo es lastre que lentifica nuestro proceso. Hay que hacerse de lo material, porque es necesario en esta vida en la Tierra, en este mundo 3D, pero solo para entender cuanto es lo necesario y cuanto se acumula solamente para sentir una seguridad ficticia, que llena huecos existenciales momentáneamente. Un día Serpiente es excelente para vender algo que querías y estaba ahí sin poder ser reubicado, para vender tus servicios, para poder vender tu imagen. En el otro extremo nos dispone a estar materialistas y generar contactos por conveniencia. ¡Ojo con eso! Que se puede venir en tu contra. Esta Energía nos pide adaptabilidad a tal punto que puedas estar hoy comiendo sushi en Puerto Madero y mañana comiendo un pancho sentada con un amigo en el cordón de la vereda. Adaptabilidad al mundo y a los tiempos que corren, que en verdad corren una carrera de 100 metros de velocidad pero además con obstáculos. ¡Les deseo la mejor de las suertes, el tema no es llegar primeros, sino saber llegar! ¡Buen domingo para todos! Namaste. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Serpiente 3 - Energía del Domingo 28/04/2019 - Trecena de la Noche

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: