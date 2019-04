Contextualizarse

El campanense Adriano Bosoni, analista internacional, nos enseña que cómo pensarnos en el contexto mundial nos puede permitir una mejor comprensión de nuestra realidad cotidiana. Concretar la entrevista no fue fácil, la agenda de Adriano (36) es apretada y la diferencia horaria dificultó poder encontrar un horario en común. Es analista senior en la consultora "Strator", y se especializa en las problemáticas europeas, el trabajo le exige que se mueva constantemente entre España y Estados Unidos. Logramos comunicarnos por llamada telefónica a un costo totalmente gratuito, algo positivo en el balance que se puede hacer después de aproximadamente 30 años de globalización. Rápidamente comenzamos a hablar como si las distancias no existiesen, en una conversación desestructurada pero rica en información y aprendizaje. Globalización e historias sobre la segunda guerra mundial Sin embargo, no todo es color de rosas en el mundo híper conectado: "Cuando era adolescente en los 90´s se hablaba mucho que la globalización traería una panacea de riquezas. Que aunque se concentrara en algunos pocos, finalmente se derramaría y todos viviríamos mejor. Hoy sabemos que el mundo es cada vez más desigual y que la libre circulación de capitales, mercancías y personas trajo nuevas problemáticas". Adriano explica que los proyectos nacionalistas de tinte conservador que pululan en Europa y que muchas veces evocan al fascismo tienen su origen en estas fallas que el liberalismo no logra resolver: "Problemas como la inmigración de personas del África o Medio Oriente generan miedo y rechazo en sectores de la población que perciben que viven peor que antes. Eso es importante de remarcar, porque no significa que vivan mejor o peor, pero sí que eso es lo que perciben". Nacido y criado en Campana, Adriano se mudó a Buenos Aires para estudiar periodismo en la Universidad del Salvador. Pero las inquietudes sobre la geopolítica mundial lo abordaron desde chico. Sus cuatro abuelos eran inmigrantes italianos y en la casa siempre se habló sobre lo que sucedía al otro lado del océano. Uno de sus abuelos le contaba historias sobre su experiencia luchando en el frente Yugoslavo en la segunda guerra mundial que lo fascinaban y su abuela materna, aunque vivió en Campana, volvió a radicarse en su Italia natal por lo que la familia solía viajar a visitarla. Así comprendió que existían otras sociedades y culturas, otros mundos y otras problemáticas. Cuando se recibió de Periodista, hizo un Master en Relaciones Internacionales en la Universidad de Bologna, Italia, donde comenzó a conjugar sus dos pasiones: "Primero aprendí cómo comunicar y después qué comunicar", cuenta riendo. Aunque en su trabajo formal no ejerza el periodismo, medios de comunicación nacionales y extranjeros suelen pedirle opinión sobre lo que acontece, por lo que es común que escriba columnas en los diarios o aparezca dando una nota en un programa de radio o televisión. Honestidad intelectual y posverdad Su trabajo consiste en analizar la coyuntura geopolítica de cada Estado tomando todas las variables posibles y así predecir que va a suceder: "En el corto plazo las acciones de los actores políticos tienen mucha importancia pero en el largo plazo el margen de acción está determinado por ciertas variables propias del país. Utilizamos estadísticas y datos pero no todo está en los números. Es difícil explicarle eso a los clientes porque los números dan seguridad". Adriano toma el ejemplo actual del Brexit, la tormentosa salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, impasse que no logra una solución práctica ente otras cosas por el conflicto latente que existe entre las dos Irlandas, una católica y la otra protestante, donde más que las estadísticas influye la historia y las construcciones de sentido. Es un trabajo donde la verdad se escapa entre los cálculos de probabilidad y en donde el error está a la vuelta de la esquina. "Obviamente a veces nos equivocamos, si predecir el futuro fuera tan fácil todos lo haríamos. No me gusta la palabra objetividad porque implica meterse en un debate filosófico sobre su existencia que se remonta a la época de los griegos. Prefiero la honestidad intelectual. Hacer tu trabajo lo mejor que puedas y dar un producto en base a eso". En la era de la posverdad pareciese que si alguna vez existieron hechos, hoy sólo existen interpretaciones. Internet y las redes sociales potencian eso. Con las noticias falsas y los filtros burbuja, donde nuestros perfiles en las redes se transforman en eco de nuestra opinión porque sólo leemos a quienes piensan como nosotros, la visión crítica está cada vez más relegada: "Nos están mintiendo mucho porque es cada vez más fácil. Hoy el ciudadano tiene que hacer un esfuerzo más y comparar las noticias, sacar una opinión propia y lo más importante, escuchar voces que sean diferentes a la de uno. Hay que fomentar la visión crítica y en eso la educación es clave. "1984" (George Orwell) nos enseña que cuanto más limitado es nuestro lenguaje, más fácil es que nos controlen". En ese sentido, opina sobre lo que sucede actualmente en nuestro país: "En Argentina estamos siempre en el día a día, lo que es comprensible porque siempre hay inestabilidad y lo que pasa cotidianamente afecta a la gente. Pero es necesario pensar a largo plazo, ver qué pasa en el mundo. Argentina tiene tendencia a aislarse porque esta al sur del sur y no tiene hipótesis de conflicto inminente. Pero no hay que olvidarse que forma parte de las 25 económicas más grandes del mundo, que es una potencia en producción de alimentos, que tiene recursos naturales claves y que participa en el comercio internacional. Ningún país puede darse el lujo de aislarse y auto sustentarse, lo que sucede con nuestros socios comerciales afecta el curso de acción en el país. Pensarnos geopolíticamente nos puede dar una visión más compleja de la realidad".



Adriano Bosoni, analista internacional. Nacido y criado en Campana, Adriano se mudó a Buenos Aires para estudiar periodismo en la Universidad del Salvador.



Contextualizarse

Por Santiago Tomás Mengual

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: