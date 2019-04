La Auténtica Defensa dialogó con Gonzalo Brutti en el marco del Día del Animal que se celebra este lunes. Quirófano móvil, escorpiones, roedores, agrupaciones proteccionistas y tracción a sangre fueron los temas claves. Esta tarde, a partir de las 16 horas hay una jornada de Adopción Responsable en la Plazoleta Belgrano.

Hace tres años que Gonzalo Brutti (34), es el director y cara visible de la Dirección de Zoonosis y Bromatología, dependiente de la Secretaria de Salud. Es veterinario y clínico y en el marco del Día del Animal que se conmemora este lunes 29 de abril La Auténtica Defensa lo entrevistó. "A Campana con respecto al cuidado de los animales la veo bastante bien encaminada, pero quizás un poco atrasada a nivel ciudad en conocimiento y responsabilidad", sintetiza.

Hace un paralelismo entre ciudad y barrios y justifica "Campana geográficamente tiene muchos barrios periféricos a la ciudad y resulta que la realidad en cada barrio es distinta. Muchas veces la gente de los barrios es más responsable que en el centro. En los barrios, los animales suelen estar más sueltos y en calle. En cambio en la ciudad, con las medianeras que hay en las casas, se tiene un cierto límite".

Hoy hay animales en casas que se suele usar como guardianes o "policías", es decir ponen un perro en la puerta como que ahuyenta y avisa, "eso está mal, no te voy a decir que no es real, si es real muchas veces cumple esa función pero no deberíamos utilizar a los animales para eso. Como sociedad se tiene que evolucionar, unirnos entre vecinos y tener un control entre nosotros más que poner un animal que en realidad cuida el territorio y se arriesga él de ser atropellado, golpeado, maltratado y muchas veces tampoco es reconocido y lo llevan a un veterinario como se debe", cuenta.

Gonzalo cuenta que para él todo tiene fundamento, "me baso en cosas estudiadas, no me caso con ninguna práctica porque hoy todo muta". Luego agrega "lo más importante que me mueve a mi es cambiar la mentalidad, me involucro, yo cambio mi forma de pensar y evoluciono. Se trata de mejorar al mundo en general, no solamente animal sino al ecosistema en sí, y entre nosotros también. Creo que estamos alejados y hay que ser más respetuosos, involucrarnos, tener empatía para poder ser mejores y no lesionar al mundo, a los animales y a otras personas".

El Día del Animal se celebra en la Argentina todos los 29 de abril en conmemoración del fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, un abogado que fue el gran pionero en el país en la lucha por los derechos de los animales. Con respecto a esta fecha Brutti sintetiza; "hoy en día hay día de todo y por ahí se menosprecia cierto día que hay que darle importancia. Es una fecha noble y este lunes brindaré una charla en Campana Joven para 300 chicos de barrios periféricos para hacer hincapié en el cuidado de los animales, que se involucren y que sean protagonistas del cambio".

Para cerrar el veterinario remarca que la Dirección de Bromatología atiende de lunes a viernes de 5:00 a 15 horas y la Dirección de Zoonosis de lunes a viernes de 6:00 a 15 horas. "Soy abierto a críticas constructivas y a gente que venga con propuestas y hacer actividades en conjunto; no a criticas agresivas que no lleva a nada y termina generando problemas. Todos tienen buenas ideas, algunas se pueden poner en práctica y otras no".

JORNADA RESPONSABLE

Este domingo el Municipio realizará desde las 16 y hasta las 19:00 horas una jornada de adopción responsable de mascotas en la Plazoleta Belgrano (Avenida Rocca y Alem). Se busca concientizar a la comunidad sobre la responsabilidad al momento de adoptar o dar en adopción a perros y gatos.

Los vecinos podrán acercarse durante el transcurso de la tarde para conocer, a través de imágenes, a los animales domésticos que buscan un hogar y una familia que los adopten, como así también el trabajo que realizan las asociaciones proteccionistas a diario. De 16:30 a 18:30, profesionales aplicarán en el quirófano móvil del Municipio, la vacuna antirrábica a las mascotas de manera gratuita.

Brutti, se mostró muy satisfecho de generar este tipo de actividades de adopción responsables que "permitieron aumentar la solicitud de mascotas para adoptar, tanto cachorros como adultos".

QUIRÓFANO MÓVIL

Hace dos años se adquirió y cada semana recorre los barrios. Los lunes de 10 a 12 horas en la sociedad de fomento de cada barrio se dan los turnos. Y de martes a viernes se realiza la intervención quirúrgica a partir de las 8, por orden de llegada con el turno que se tenía. "Imaginamos la respuesta de los vecinos en cuanto al Quirófano Móvil y se dio de forma excelente".

"Se castra o esteriliza quirúrgicamente a animales para que haya menos reproducción y menos cantidad en la vía pública o en general y los que haya se traten de otra manera. Tratamos de hacer Campaña de Concientización, uso la palabra tratamos porque estructuralmente la Dirección de Zoonosis debería evolucionar bastante para poder hacer un trabajo completo en todo sentido. Hacemos lo que podemos por ahora y ojala que a futuro seamos cada vez más", enfatiza Brutti.

Haciendo una diferencia entre el quirófano móvil y el quirófano fijo que se hace en la Dirección de Zoonosis son 5 animales por día. "Si contamos los días útiles del año serán entre 300 y 500 animales. A futuro pretendemos incorporar más personal y poder aumentar las castraciones que estamos realizando. El número debería aumentar, hay muchas ausencias en los turnos que se sacan. Hay que contar castraciones que hacen algunos grupos proteccionistas y castraciones en veterinarias privadas".

El año pasado se realizaron 3.658 castraciones gratuitas y se aplicó más de 6.200 vacunas antirrábicas

GRUPOS PROTECCIONISTAS

"Son una buena iniciativa para la ciudad son gente que se involucran en el tema. Traté y trato de tener amistad con ellos. Generar ideas y trabajos en conjunto para mejorar la situación de los animales en la ciudad. Hay que generar concientización en la población, para encontrar soluciones. Los eventos son muy buenos y la población de Campana quizás le falta involucrarse".

"Los chicos millennials tienen otra mirada por una cuestión evolutiva, los padres de los chicos mamaron cierta educación por el cuidado con los animales y se lo transmiten. Con las redes sociales van viendo otras realidades, ven ciudades más evolucionadas en cuanto al cuidado no solo de animales sino del medio ambiente, la biología en general. El planeta funciona gracias a varios seres vivos".

ROEDORES, ESCORPIONES, ALACRANES

"La enfermedad de la rabia ya está entre comillas erradicada de Argentina, aunque por momentos existen casos de algún animal o si reservorio que serían los murciélagos/insectívoro no hay que tenerle pavor. No todos están enfermos, sería malo exterminar a murciélagos porque portan rabia, ellos comen insectos y no hacen nada malo", aclara Brutti. Luego agregó "se vacuna aproximadamente a 800 o 1000 animales por mes contra la rabia. A principio de este año, hubo un caso positivo de un murciélago con rabia en el Barrio Lubo y en esa ocasión se vacunaron a todas las mascotas en un radio de 200 metros".

La vacuna antirrábica se aplica una vez por año. De forma gratuita los vecinos se pueden acerca al Quirófano Móvil como al área de Zoonosis.

Con respecto a los roedores, "hubo una psicosis por el diagnóstico y epidemia en el sur de un virus en particular que se transmite de persona a persona. En esta zona hubo siempre ratones colilargos, no creo que deje de haber, salgo que venga una especie que lo devore y lo extermine. No hay que alarmarse sino tener recaudos como barreras físicas de ingreso de roedores a nuestras viviendas en buenas condiciones, llamar a una empresa de fumigación o a Zoonosis".

En relación a los escorpiones/alacranes, "somos una zona endémica, como en Río Lujan. Hay que tratar de no tocar, de lo contrario tomarlo con guantes o envolverlo con un papel y colocarlo en una bolsa o balde. Luego, hay que remitirlo a Zoonosis donde se encargarán de estudiarlo".

TRACCIÓN A SANGRE

"El maltrato tiene que ser sancionado y lo es en muchos casos. Esto no es una problemática de ayer o hace un año es histórico. Por algo hubo gente que terminó utilizando caballos para tracción de carro para juntar residuos para poder venderlo y vivir. Es un tema álgido que generó mucha controversia".

Se está trabajando con varias áreas de la Municipalidad para reunirse con el Sindicato de los carros, son cerca de 100 personas. "La idea es realizar un control sanitario, que tengan su certificado y buscar una alternativa de trabajo para ellos".

Aplicación de vacunas contra la rabia en la Jornada de Adopción Responsable. #DiaDelAnimal pic.twitter.com/ClDU42gwNz — MunicipalidadCampana (@campanagov) 28 de abril de 2019