Alejo Sarna: "Juntos, vamos a hacer de Campana la ciudad más linda y limpia"

Así se manifestó el joven dirigente en relación a la actividad que realizaron desde el Espacio Ciudadano donde colocaron carteles en distintas zonas que buscan concientizar a la población acerca de la necesidad de cuidar el medio ambiente y de no arrojar residuos en la vía pública. El pasado lunes 22 de abril, por el Día de la Tierra, desde el espacio ciudadano Vamos Campana, realizaron una actividad donde pusieron carteles que buscan concientizar a la población acerca de la necesidad de cuidar el medio ambiente y de no arrojar residuos en la vía pública. En relación a ello, Carla Navazzotti, integrante del Espacio Ciudadano sostuvo "para Vamos Campana, el cuidado del medioambiente es una prioridad y esta actividad busca que todos los campanenses tomemos conciencia de ello. La limpieza de la ciudad no sólo es una cuestión estética, sino que está en relación directa con la prevención en materia de inundaciones para que no se obstruyan bocas de tormenta y también contribuye a la higiene y salud pública, ya que al mantener la ciudad limpia y libre de basura se eliminan plagas, roedores, etc.". Karina Vera, por su parte, agregó "fue una actividad productiva, donde vecinos de la zona donde estábamos poniendo los carteles nos vinieron a ayudar. Eso nos generó una satisfacción enorme y nos demostró que el esfuerzo que hicimos valió la pena en pos de lograr mayores niveles de concientización, porque además siendo Campana una ciudad en donde la contaminación es una problemática muy significativa, mantenerla limpia y libre de residuos contribuye a disminuir un poco al menos la polución". Brian Enríques añadió "lo bueno también fue ver cómo muchísimos vecinos y vecinas, luego de ver en las redes sociales que lo estábamos haciendo, se sumaron a la campaña y solicitaron la colocación de cartelería en otras zonas de la ciudad donde generalmente se arroja basura. Esto habla de que existe el compromiso de muchísimos vecinos y vecinas de cuidar el medioambiente". Para finalizar, Sarna concluyó "estamos sumamente contentos porque seguimos haciendo cosas en beneficio de la ciudad sin recursos, pero con el esfuerzo y trabajo del equipo de Vamos Campana. Tenemos que colaborar entre todos, ayudarnos, educarnos y así, juntos, vamos a hacer de Campana la ciudad más linda y limpia".







Alejo Sarna: "Juntos, vamos a hacer de Campana la ciudad más linda y limpia"

