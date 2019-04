Mara Pedrazzoli

Fue una semana muy poco optimista para los acostumbrados espíritus alegres de Cambiemos. La volatilidad financiera jaquea el acuerdo de precios, que ya representaba un manotazo de ahogado desde el punto de vista de la política macro. Las tensiones nominales se traducen además en caídas rotundas de las variables "reales"; como el consumo, la producción industrial y los votos que pueda reunir el macrismo. Los pequeños y grandes especuladores financieros, nacionales y extranjeros, vendieron a mansalva sus tenencias de bonos argentinos la semana que pasó. El dólar subió $3 en la semana, y en el mes subió 7%. Buena parte de ese aumento va a trasladarse a la inflación de abril, invariablemente alta. El diferencial de tasa que paga la deuda que emite el Estado argentino versus el estadounidense, conocido como riesgo país, traspasó el "límite psicológico" de 1.000 puntos básicos (es decir 10%) el día jueves, para cerrar la semana en 965. La situación es completamente anormal y tal vez precipitada. El gobierno no pudo responsabilizar al "contexto internacionales" por la reciente corrida ya que afuera los mercados operaban calmos. El diario Financial Times, poco complaciente, tituló "La Argentina está al borde". El diario El País, de España: "Argentina se acerca al abismo económico". Esas afirmaciones nos llevan a pensar que difícilmente pueda revertirse la salida de los capitales financieros foráneos antes de fin de año. El oficialismo, en palabras del propio presidente Macri (cada vez más desgastado políticamente como dan cuenta varias encuestas), acusó a los mercados de corto-placistas, quizás en un guiño hacia las empresas locales y grupos financieros que pudieron haber motorizado la corrida al verse atadas de pies y manos luego de firmar recientemente un acuerdo para mantener los precios de algunos alimentos y bebidas fijos hasta fin de año. En un escenario de fuerte aumento del dólar (¿empujado por ellas mismas?) ese acuerdo no se puede mantener. Y sería un duro revés para el gobierno mostrar un nuevo fracaso de la política económica a meses de las elecciones presidenciales de octubre. Algunos empresarios adelantaron esa posibilidad en declaraciones públicas. Previo al lanzamiento del "nuevo" programa de Precios Esenciales la UIA espetó "Estos acuerdos de precios no sirven ni sirvieron nunca", en palabras del titular de la entidad Miguel Acevedo. A la salida de la reunión de 16 empresarios con el presidente Macri el día lunes 22, el titular de la firma de café, Miguel Cabrales, sostuvo "los Precios Esenciales estarán vigentes en la medida que se mantengan las variables económicas". El día sábado 27, observando la corrida con leve distancia, el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, aseguró que "cada empresa está mirando el incremento del dólar" y que "puede haber problemas puntuales" de abastecimiento. Empresas, nacionales o extranjeras, descofían de la gestión ecónomica de Cambiemos y así lo manifestaron públicamente los últimos días. También el oficialismo perdió el apoyo de sectores de la política con los que había hecho alianzas, como una fracción de radicales que hace semanas viene reclamando un cambio de fórmula por una "nueva" Vidal-Lousteau. Hasta el directorio del Banco Provincia, compuesto de propios y ajenos, desconfía del impacto del Plan Alivio de Vidal sobre el balance del banco, según informó el medio La Política Online. No es para menos, uno puede no estar de acuerdo con el programa macroeconómico del actual gobierno pero sería capaz de reconocer si hubo algunos logros. Por ejemplo, a merced del empobrecimiento de varixs argentinxs, la gestión de Dujovne consiguió achicar el déficit fiscal. Pero eso perseguía el objetivo de presentar mejores números a empresas e inversores para que inviertan en Argentina, lo cual jamás ocurrió. No llovieron dólares, más bien volaron. Y con ellos la inflación. Y la segregación inevitable de este modelo provocó una brusca caída del consumo (-10% anual en marzo) y de la actividad industrial (-12% anual en marzo), fuentes ITE y FIEL. Ya no es posible creer en la gestión económica de Cambiemos. Tampoco a los CEOs les sirve este laissez faire.



Perdieron credibilidad

Por Mara Pedrazzoli

