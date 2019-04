El concejal Marco Colella volvió a presentar el proyecto de ordenanza mediante el cual "se pide la derogación de la Tasa de Mantenimiento Vial que pagan los vecinos en el combustible de los vehículos". "La derogación de la Tasa de Mantenimiento Vial es un proyecto que presentamos durante el período legislativo 2017, y volvimos a presentarlo durante el 2018, fue aprobado por el cuerpo y vetado por el intendente Sebastián Abella" remarcó el concejal del bloque RED x Argentina y agregó "no podemos, en los momentos que vive el país y la ciudad mantener vigente un impuesto que aumenta el combustible en Campana". El concejal Marco Colella continúo diciendo: "En Campana el combustible va a valer lo mismo que en otras localidades vecinas, no podemos seguir golpeando el bolsillo de los vecinos de la ciudad. Abella argumento el vetó durante el 2018 diciendo que de quitar el impuesto se verían perjudicadas varias obras públicas en la ciudad por la fuerte crisis que golpeaba a la ciudad en aquel momento; es inimaginable como la crisis está afectando hoy en día en los bolsillos de cada uno de los vecinos y es el momento de darles un respiro quitando la Tasa de Mantenimiento Vial". Para concluir Marco Colella dijo: "Ya lo expresé en otras oportunidades; existen antecedentes de municipios donde la justicia falló en contra de este impuesto y generó perjuicios para sus arcas. En Campana estamos todavía a tiempo de que esto no nos ocurra".



“Existen antecedentes de municipios donde la justicia falló en contra de este impuesto y generó perjuicios para sus arcas", señaló Colella.



Colella insiste contra la Tasa de Mantenimiento Vial

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: