El concejal vecinalista Axel Cantlon señaló que el Municipio no hizo ningún plan integral para el tratamiento de residuos desde la clausura del predio de volcado y que decidió someterse al CEAMSE para convertirse en el basurero de la provincia. Adelantó que presentará una propuesta sobre residuos en la próxima sesión del HCD. "El Intendente en sus declaraciones reconoce la relación de la ordenanza de la emergencia sanitaria y ambiental con el convenio de la disposición de residuos en el CEAMSE. Mientras que los concejales de su propio bloque de Cambiemos lo desconocieron en todas la declaraciones que hicieron", señaló Cantlon. "Me sorprende que se diga que la disposición en el CEAMSE es un convenio de corto plazo, eso significa que no tienen definido el mediano y largo plazo porque la clausura de Cóncaro fue a principios de 2018 y a mediados de 2019 todavía no hay estrategia", expresó el Concejal. Para continuar diciendo: "Estamos a merced del CEAMSE porque el Municipio no está pensando estratégicamente sobre la disposición de residuos". Mientras aclaró que desde su partido van a presentar una propuesta en la próxima sesión sobre la disposición de residuos, para que se trabaje de manera conjunta con Zárate, con la intención de brindar una solución sustentable y acorde a las normas vigentes, manifestó que "Zárate nunca se sometió al CEAMSE y nos sacó varios cuerpos de ventaja. Eliminaron del convenio el párrafo que le daba la exclusividad y se pusieron a trabajar en un plan operativo que ya presentaron en la OPDS porque están pensando desde el primer momento en un plan alternativo, no se quedaron en el corto plazo". "Tengo entendido que hace apenas unas semanas que el Intendente Abella fue a la OPDS para tratar el tema de los residuos. Tendría que demostrar en qué trabajó antes sobre la gestión de los residuos con Zárate en un año y medio de inercia. Desde la clausura de Cóncaro hubo una separación de estrategia entre Zárate y Campana. Zárate decidió hacer su propio tratamiento, y Campana decidió someterse al CEAMSE con las normas que él establece, así nos vamos a convertir en el basurero de la Provincia de Buenos Aires", concluyó.

