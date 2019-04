El sindicalista Fernando Pérez habló en una Radio de Zárate junto a su ex esposa

Ambos criticaron el "uso politico" por terceros de la denuncia realizada por Marisa Criado y expresaron que el conflicto que mantien está siendo utilizado por la "alianza de Nuevo Zárate y el PRO". En tanto, la denunciante confirmó que pidió una mediación para "dar por concluida" la situación. Una radio de Zárate entrevistó a Fernando Pérez, el sindicalista campanen-se Secretario General de ATE Zàrate, con licencia en estos momentos, quien junto a su esposa Marisa Criado, repudiaron el "uso político" de su conflicto matrimonial que finalizó en una denuncia policial por violencia de género. En la entrevista, la mujer confirmó que el pasado viernes solicitó a la UFI 3 una "mediación" para "dar por concluida" la situación que según sus propias palabras "la sobrepasó" y que en ningún momento "quizó perjudicar laboralmente ni politicamente a su ex esposo". Pérez sostuvo que está frente a un "conflicto que se inicia desde lo personal, desde lo privado, y que se utiliza políticamente", hecho por el que apuntó contra "la alianza del PRO y Nuevo Zárate", el partido de gobierno en la vecina ciudad. En ese sentido, aseguró que la jefa de PAMI Lima, Victoria Semería, "actuó bajo las ordenes de (Matías) Ranzini", diputado provincial de origen zarateño. "Hay un vuelto de (Julián) Guelvenzú, de Ranzini, por los temas que uno critica, como que destruyeron el plan nuclear", aseguró el sindicalista refiriendose a la función de Galvenzú en Nucle-oeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). De licencia para ponerse "a derecho" de la Justicia y a disposición del Departamento de Género de ATE, Pérez aseveró que tuvo que "convencer" a sus compañeros de aceptar su apartamiento temporal de la cabecera gremial, ya que -aseguró- ellos pensaban que sería "inculparse". Por otra parte, el gremialista no negó ninguna de las acusaciones que su expareja realizó en las Justicia. "Si tengo un problema, y… tendré que ir a un psicólogo", dijo. En tanto, Criado aseveró que está "sufriendo hostigamientos todos los días", de los que culpó a la política de Zárate. "(Me) Están ofreciendo cosas malas para actuar en contra de Fernando", afirmó la mujer "El tema personal que tuve con Fernando lo voy a solucionar en la Justicia", aseveró, donde ya presentó un recurso de "Mediación" ante la Fiscalía con la intención de "dar por concluída la situación".

