Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ROTURA A REPETICIÓN "Viernes por la tarde. Se rompe el Chevallier (Directo) a CABA a la altura de Río Luján. Llega un segundo colectivo. Nos disponemos a subir, pero se rompe el segundo. Estamos esperando el tercero ¿y qué pasa? Solo subieron 8 personas. Llego un cuarto colectivo pero sólo subió un chofer y dos usuarios. Esperando debajo de la lluvia y en la ruta al quinto Chevallier. Finalmente en viaje #ChevallierEs-UnDesastre", muestra Fernando. VECINOS DESCONSIDERADOS "¿Cuánto hace que limpiaron? Un mes y ya tiraron cantidad de basura. Colectora Sur entre French y Pueyrredón. Hace años que gente tira mugre y no se toman medidas al respecto", escribe Carlos. CAMINOS INTRANSITABLES "Así supervisan las obras en la calle De Peón entre Ripa y Petiti (barrio Otamendi). Un desastre, una vergüenza", escribe Sebastián. #QuejaVecinal cuanto hace que limpiaron? un mes y ya tiraron cantidad de basura. Colectora Sur entre French y Pueyrredón. "No les pasa el camión en la casa??" #ComoRecibimos no pongan cámaras, pongan francotiradores, hace años que tiran mugre acá. Dijo un transeúnte del barrio. pic.twitter.com/8dqkV0NxNi — Daniel Trila (@dantrila) 27 de abril de 2019

28 de Abril de 2019:

Quejas Vecinales

