Santa Fé va hoy a las PASO y solo habrá competencia interna en el PJ

Casi dos millones y medios de santafesinos están habilitados para participar de las primarias. Se elegirán postulantes a la Gobernación, cargos legislativos provinciales, intendentes y concejales. Casi dos millones y medios de santafesinos tendrán que ir hoy a votar en las elecciones primarias, en las que el peronismo será la única fuerza que seleccionará a su candidato a gobernador, entre el senador nacional Omar Perotti y la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa, con miras a los comicios generales del 16 de junio. De acuerdo al padrón santafesino, hay 2.432.664 personas en condiciones de votar en las PASO de hoy, de las cuales la mayoría (1.260.549) son mujeres. Las dos ciudades más pobladas de la provincia, Rosario y Santa Fe, representan con 726.746 y 287.637 votantes casi el 40 por ciento del padrón. Desde que se implementaron las PASO, en 2007, el promedio de participación ciudadana es de alrededor del 65 por ciento, guarismo que crece hasta orillar el 80 en las generales. Además de postulantes a la Gobernación, en Santa Fe también se elegirán a los candidatos para renovar en junio las 19 bancas del Senado provincial y los 50 escaños de la Cámara baja, así como 45 intendentes, casi 200 postulantes a concejales de 56 ciudades y alrededor de 1.200 miembros de juntas comunales de 307 localidades. Como ocurrió en las elecciones primarias de otros distritos como Neuquén y Río Negro, las PASO santafesinas encuentran con chances a Cambiemos, el peronismo y una tercera fuerza provincial, en este caso el gobernante Frente Progresista. En la categoría gobernador el Partido Justicialista (PJ) ofrece las precandidaturas del senador nacional Omar Perotti y la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa. El triunfador de esa contienda será el candidato del frente "Juntos" que competirá en junio con el único postulante del Frente Progresista, el socialista y ex mandatario Antonio Bonfatti, y el de Cambiemos, el intendente radical José Corral.



Santa Fé va hoy a las PASO y solo habrá competencia interna en el PJ

