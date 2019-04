Efemérides del día de la fecha: 28 de Abril

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD En 1996, se conmemora el "Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos" en honor a aquellos trabajadores que fallecieron o padecieron enfermedades causadas por su trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT): 2,7 millones de personas mueren por año y ocurren 374 millones de lesiones no mortales que resultan en más de 4 días de absentismo laboral. Para poder prevenir y evitar esto, en el año 2003, se establece este día con el objetivo de crear una cultura de prevención en materia de seguridad y salud.

ARGENTINA CAMPEON MUNDIAL SUB-20 QATAR Ocurriría en el año 1995 de la mano de José Pekerman, el desempeño de la selección en este campeonato había sido impecable: de los 6 partidos disputados solo perdió 1. La semifinal se jugó contra España en el Estadio de Doha, allí la albiceleste se impondría sobre los españoles 3 a 0. Por el otro lado, Brasil le ganaría a Portugal 1 a 0 en un ajustado partido. El día de la final había llegado, dos grandes sudamericanos se enfrentarían para llevarse la copa, siguiendo su racha ganadora la Argentina sentenciaría el partido con 2 goles de Leo Biagini y Francisco Guerrero. De esta selección se destacaron Juan Pablo Sorín, Ariel "Cañito" Ibagaza y el arquero Joaquín Irigoytía que fue elegido como el mejor del Mundial. Fue el segundo mundial en que la sub-20 salió campeón; el primero, fue el de Japón 1979 con César Luis Menotti como entrenador y figuras como Diego Maradonna, Ramón Díaz, Juan Barbas, Osvaldo Escudero y Juan Simón. MUHAMMAD ALÍ SE NIEGA A IR A LA GUERRA DE VIETNAM Año 1967, el inminente fracaso del ejército estadounidense en territorio vietnamita estaba comenzando a ser cada vez más evidente para la sociedad que, enardecida, manifestaba su descontento abiertamente. Desoyendo la realidad, el presidente Lyndon B. Johnson mandó a que se llamaran 50.000 soldados más a la guerra, entre ellos, se encontraría el polémico boxeador. Al enterarse, Alí rechazó férreamente formar parte del conflicto. Al respecto, diría: "¿Por qué habrían de pedirme que use un uniforme y me vaya a 10,000 millas de casa y arroje bombas y balas a la gente morena en Vietnam, mientras que los llamados Negros en Louisville son tratados como perros y se les niegan los derechos humanos más simples? No, yo no voy a ir 10,000 millas lejos de mi casa para ayudar a asesinar y quemar otra pobre nación simplemente para continuar la dominación de los blancos esclavistas sobre las personas más oscuras en el mundo entero". Alegando ser pacifista religioso, solicitó el estatus de objetor de conciencia, el cual fue rechazado; se lo declaró culpable de deserción condenándolo a 5 años de prisión que evitó pagando una costosa fianza que lo dejó en la quiebra. A su vez, se le quitó la licencia de boxeador y su título mundial. Recién en el año 1970 una corte de Texas dictaminó que su condena había sido arbitraria e irrazonable permitiéndole volver a boxear profesionalmente.







Efemérides del día de la fecha: 28 de Abril

