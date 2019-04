La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/abr/2019 Vence un plazo clave para que las mujeres se jubilen

Por Dra. María Laura Chouhy









¿Qué necesita saber? 1) ¿Cuándo me puedo jubilar? Requisitos. Jubilación ordinaria: Si es mujer: Los requisitos básicos para jubilarse por ANSES son: 30 años de aportes y 60 años de edad. Si es hombre: Los requisitos básicos para jubilarse por ANSES son: 30 años de aportes y 65 años de edad. 2) ¿Puedo jubilarme si no tengo aportes? Sí. Ud. podrá obtener los años de aportes mediante la incorporación a una moratoria que se irá descontando de su futura jubilación. Evaluable según el caso. Si es mujer y no tiene ningún aporte deberá esperar, salvo que reúna aproximadamente 4 años de aportes posteriores al 2003 por lo explicado en la nota. 3) Si tengo 65 años ¿Puedo jubilarme si no tengo aportes? Si. Puede obtener una pensión Universal para Adultos mayores, equivalente al 80% de una jubilación mínima. La diferencia con una jubilación común radica en el monto y en que no da derecho a pensión por viudez. 4) ¿Qué pasa si vence la moratoria ley 26.970 y no me jubile? Deberá esperar, la ley contempla la posibilidad de renovación. También hay otras moratorias vigentes. Pero es muy importante que consulte y evalúen su caso. Es a traves de una moratoria que vence el 23 de Julio, por la cual podrán compensar hasta 27 años faltantes. Deben tener los 60 años cumplidos. El 23 de julio de este año vence el plazo para que las mujeres que tengan entre 60 y 65 años puedan jubilarse si tienen menos de 30 años de aportes, completando los años faltantes anteriores al 31 de diciembre de 2003, a través de la moratoria ley 27.260 y Ley 26.970. En este momento y bajo estas circunstancias, con las leyes vigentes, para jubilarse las mujeres necesitan contar con 60 años y 30 años de servicios con aportes. Estos aportes faltantes se pueden regularizar a través de las leyes de Moratoria. Como esta moratoria mencionada permite regularizar la falta de aportes desde los 18 años hasta la fecha límite de regularización (31 de diciembre de 2003) se desprende, que para acceder a este régimen, las mujeres podrán regularizar (comprar a través de la mencionada moratoria) hasta 26 o 27 años faltantes y contar al menos con 3 o 4 años de aportes posteriores a 2003, completando los 30 años requeridos. Cuanta mayor cantidad de meses de aportes anteriores y posteriores a 2003 hayan realizado, menores serán los años que necesitará justificar por medio de la moratoria. Para adherirse a este régimen la mujer debe tener cumplidos los 60 años antes del 23 de julio de 2019. Requisito fundamental. Una vez ingresado el trámite se le descontará del haber jubilatorio la cuota de la moratoria de manera mensual. Por ejemplo, con 60 años y con 3 años de aportes posteriores a 2003 (27 años de regularización) le descontarán a valores de hoy $ 450 por mes aproximadamente, ajustables por movilidad, durante 60 meses, ya que el plan se puede realizar hasta en 60 cuotas. En todos los casos, una condición para que ANSeS acepte la regularización es que se supere el "análisis de vulnerabilidad del socio-económico". Son parámetros básicamente de ingresos y bienes. Las mujeres y también los hombres con 65 años y más que no tengan los 30 años de aportes pueden acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor). El monto de la jubilación es del 80% del haber mínimo ($ 8.328). También está vigente otra moratoria (ley 24.476) -de carácter permanente-, tanto para mujeres y varones, con al menos 9 años de aportes posteriores a 1993. También es condición pasar la evaluación socio-económica. No dude en consultar con abogado especializado. Su jubilación es para toda la vida. Estudio Jurídico Manarini & Chouhy. - Bolívar 607, Zárate. Tel: 03487-437694 - Cel. 03489-15350808. www.manarini-chouhy.com.ar / Facebook: /manarini.chouhy / Instagram: /manarini_chouhy









