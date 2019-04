La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/abr/2019 La importancia del uso del desfibrilador externo automático (DEA)







Cada 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para recordar a las víctimas de los accidentes en el trabajo y enfermedades causadas por la actividad laboral. En esta fecha, aprovechamos para recordar la importancia de la presencia de desfibriladores en todos los espacios de trabajo. Un tercio de las muertes súbitas se debe a la pérdida repentina e inesperada de la función cardíaca, ya que las tasas de supervivencia en situaciones extra hospitalarias son solo del 1 al 5%. La mayoría de las veces, el paro cardíaco se origina por un latido caótico del corazón (fibrilación ventricular), que puede restablecerse a un ritmo normal si se trata oportunamente con descarga eléctrica (desfibrilación). El tratamiento de la fibrilación ventricular observada con desfibrilación inmediata puede dar como resultado una supervivencia superior al 90 %. En cambio, con cada minuto de demora en la desfibrilación, baja un 10 % la posibilidad de sobrevivir, de modo que a los 10 minutos, las chances de recuperación son pésimas. En el marco del Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que se conmemora el 28 de abril, cobra especial importancia la incorporación del DEA (Desfibrilador Externo Automático) en el ámbito laboral, porque de acuerdo a las estadísticas, una sexta parte de las muertes en estos espacios se debe a un paro cardíaco repentino. Los factores de riesgo que pueden agravar o contribuir a una enfermedad cardiovascular de base son el monóxido de carbono, el disulfuro de carbono, los hidrocarburos halogenados, el tabaquismo, el calor o el frío extremo, el estrés y los turnos excesivamente prolongados. A su vez, los riesgos eléctricos pueden producir un paro cardíaco (fibrilación ventricular), mientras que la exposición al ruido, el plomo o el arsénico puede derivar en un cuadro de presión arterial alta, lo que aumenta el peligro de enfermedad cardíaca. A continuación, la Dra. María Valeria El Haj, Directora Médica de vittal detalla cuáles son las principales características de un DEA y porqué es tan esencial su incorporación: - Es fácil de utilizar con un mínimo de entrenamiento - Es un dispositivo sensible (verdaderos positivos) y específico (verdaderos negativos) - Es fiable y seguro - Tiene poco peso y Es económico. "Los desarrollos en torno al DEA han reducido notablemente el tiempo de respuesta y minimizado la necesidad de capacitación. En un estudio reciente de paro cardíaco simulado, el tiempo medio para la desfibrilación fue de 67 segundos para los técnicos de servicio de emergencia entrenados, mientras que solo de 90 segundos para los estudiantes de sexto grado no capacitados, lo que indica que incluso los no capacitados pueden utilizar estos equipos con éxito", detalla la Dra. El Haj. En conclusión, éstas son las principales ventajas y consideraciones que se deben tomar en cuenta a la hora de sumar un DEA a las oficinas, fábricas, negocios y otros ámbitos laborales: - El DEA es un método seguro, eficaz y fácil de aprender para tratar a las víctimas de un paro cardíaco. - Cuanto antes se inicie la desfibrilación, más probabilidades habrá de que la víctima sobreviva, por lo cual, en caso de contar con un DEA en el lugar, las oportunidades se multiplican. - El tiempo óptimo para la desfibrilación es de 3 a 5 minutos después del inicio del paro cardíaco.



La importancia del uso del desfibrilador externo automático (DEA)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: