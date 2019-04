El pasado 16 de abril tuve el inmenso privilegio que el Honorable Concejo Deliberante de Campana, con el voto favorable de todos los bloques, declarase de interés legislativo mi libro "Bajo Paraná". En esa misma sesión se votó la Emergencia Ambiental y se debatió el destino de la "basura" de la ciudad. Con todo el respeto que me merecen los señores concejales, por ser los representantes que los vecinos han elegido, me permito confesar que el debate me resultó arcaico. Cierto es que escoger un lugar de deposición, sea el CEAMSE o los terrenos de Cúcaro, ponen en juego la articulación de los subsistemas económicos, geográficos, tecnológicos, ambientales, y seguramente varios otros, entre ellos el jurisdiccional. Pero la elección de un espacio físico es parte del lenguaje del antiguo Planea-miento Físico, propio del siglo XX y con sus raíces en el positivismo decimonónico. Las nuevas corrientes del Planea-miento Ambiental, hijo del posmodernismo de nuestro siglo XXI ya no se preguntan "dónde arrojar la basura", sino cómo reducirla, cómo reciclarla, cómo reutilizarla -la "regla de las Tres R"- con ahorro energético, generación de nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo, y su consecuente beneficio económico. Considerando el carácter industrial de nuestra ciudad la aplicación de esta modalidad no debería presentar grandes dificultades. Es que en realidad la denominación de basura adquiere un nuevo valor semántico al llamársela Residuos Urbanos, y más aún si aplicamos el lenguaje del Planeamiento Ambiental, que lo denominaría Output. En la Planificación Ambiental la ciudad se entiende como un organismo. Como tal toma del medio exterior los elementos que requiere para llevar adelante sus procesos metabólicos, el funcionamiento de la comunidad urbana. Esa incorporación de elementos es un Input. Este Input se consume en el proceso metabólico y el excedente es el Output. Este Output no debe entenderse como sólo "basura". Veamos un ejemplo concreto: Campana recibe un Input de mineral de hierro, lo procesa articulando varios subsistemas urbanos, el sistema de transporte, el subsistema tecnológico, el subsistema energético, el subsistema social, y otros, por ejemplo el subsistema educativo, y el Output son los tubos de acero, que obviamente nadie se atrevería a denominar "basura". Es verdad que en este proceso se generan residuos, como la escoria u otros: por ejemplo los envases de plástico del yogur que consumen los trabajadores, aunque también podrían ser los que consumen las maestras de la escuela donde concurren los hijos de los trabajadores, que de este modo articulan el subsistema educativo al subsistema productivo industrial. El desafío consiste en incorporar la escoria o los envases de plástico en nuevos materiales con los que generar nuevos productos, reduciendo el Output, o incrementando el valor agregado del Output. Sin embargo la discusión CEAMSE si, CEAMSE no, pone en juego una definición de orden jurisdiccional que a mi entender no ha sido debidamente tenida en cuenta en el debate, y que a quienes hayan leído mi libro no les pasaría inadvertida. CEAMSE es una sigla que significa Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado. Utilizar el CEAMSE es integrarse al Área Metropolitana. Todas las entidades que se ocupan del tema coinciden en considerar a Campana como parte del Área Metropolitana, algunos desde lo funcional, otros desde lo meramente volitivo, otros desde conceptos de la ya antigua Planificación Física. Pero no es desde la voluntad de un tecnócrata encapsula-do en su laboratorio que Campana deba o no deba ser parte de ese Área Metropolitana; las comunidades adquieren la morfología y funcionalidad que surge de la articulación de sus propios subsistemas. Son los vecinos de Campana quienes deben determinar si aspiran a ser parte de la megalópolis porteña o prefieren conservar una identidad diferente, cada alternativa con sus pro, y también con sus contras.





Opinión:

Residuos Urbanos

Por Arq. Marcelo Pazos

