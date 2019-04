La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/abr/2019 Vuelos y Vacaciones:

Praia do Forte

Por Lic. Guillermo Ceballos











Publicidad Praia do Forte (playa del fuerte) es uno de esos destinos de Bahía no pueden dejar de conocer. A poco más de 80 km de Salvador, playa vecina a Imbassaí, Guarajuba y Costa do Sauipe, que a diferencia de estos otros balnearios, dispone de un pueblo extraído de un cuentito. La llegada es vía Salvador, donde varias aerolíneas llegan desde Buenos Aires, en forma directa o con escalas. El camino al hotel es por una autopista salpicada de nuevo barrios cerrados y casi todo el trayecto con la línea de cocoteros y el mar de fondo. Este pequeño paraje es conocido por albergar el proyecto TAMAR (Tartaruga Marinha) y su genial integración con sustentabilidad probada. Está muy bien preparada para recibir turismo internacional, concentra algunos de los mejores resorts de playa de Brasil, muchas opciones gastronómicas, y bastante actividad nocturna durante los fines de semana. Para entender algo más a cerca de este emprendimiento (TAMAR), se trata de un proyecto que busca proteger las tortugas marinas- en Brasil se encuentran cinco de las siete especies mundiales de tortuga marina-. Es un lugar didáctico para aprender más sobre estos increíbles animales y sus largas travesías alrededor del mundo. El objetivo de esta ONG es rescatar los animales que se encuentran en las costas lastimados, rehabilitarlos y volverlos a liberar, salvo en los casos en los que su estado hace que su supervivencia en su ecosistema natural se vuelva imposible. También ayudan a las tortugas que nacen a llegar al mar y sobrevivir. Ya hace más de 30 años que la organización estudia y educa sobre estas especies. El mar, verdoso, tiene sectores con arrecifes y piscinas naturales. Como si la belleza natural y la buena estructura no bastase, la pequeña villa fue levantada de forma ecológicamente acorde a estos tiempos. Pasear por las calles adoquinadas, de edificios bajos, nuevos y prolijos, con locales comerciales de buen nivel y llegar al mar, siempre acompañado de su "Igreja" San Francisco, que le da ese aire típico del norte brasilero. Llegar al mar a través de la calle Alameda do Sol implica encontrarse con embarcaciones pequeñas de pesca a montones, bares, olor a rabas (lulas) y mucha cerveza y caipirinha, es palpar en primera mano un pueblo de pescadores que se convirtió al turismo pero sin traicionar sus propias costumbres. Los casi 2.000 pobladores sienten orgullo de su tierra y conservan su esencia, canta por la calle, caminan de la mano. Están más que orgullosos del Castillo de los García D´Ávila, uno de los principales monumentos del patrimonio histórico de Brasil y la primera construcción de piedra de su tipo en el país. Es un claro ejemplo de lo que fue la arquitectura militar portuguesa del siglo XVI, y se ubica en la cima de la colina de Tatuapara. Hoy permanecen las ruinas, que se pueden visitar desde el el año 2002 cuando abrió las puertas al público nuevamente, luego de años de renovación del edificio en y de su acompañante, la Capilla de Nuestra Señora de la Concepción, con más de 400 años de antigüedad. Cuenta con 14 kilómetros de arenas claras y muchos cocoteros, siendo una las más playas más activas del norte de Bahía. El escenario es perfecto para caminatas, surf, submarinismo o snorkel. Los arrecifes forman piscinas naturales en un área conocida como Papa-Gente. Los fines de semana, el movimiento es grande, llegan a hacer mini-turismo desde distintas ciudades brasileras. Praia do Forte cuenta con hoteles de todo tipo. En el centro pueden encontrar la categoría acorde a cada bolsillo, pero si se alejan un poco (y es lo que recomendamos) aparece el régimen todo incluido, que están a la altura de los Resorts de playa de Riviera Maya o República Dominicana y son ideales tanto para parejas como para familias. La cadena Iberostar pica en punta con 2 propuestas impecables, donde van a concentrar todo lo que esperan, ya sea el viaje en pareja, familiar o incluso individual. La comida en Praia do Forte merece su capítulo aparte. La variedad de propuestas gastronómicas es enorme para un lugar tan pequeño como este. Hay restaurantes internacionales con comida de todo el mundo, pero para una verdadera experiencia hay que probar las exquisiteces locales y los sabores del norte de Brasil. Los mariscos y pescados son protagonistas, así que no hay que dejar de probar un buen risotto con frutos del mar, salmón grillado, camarones -en todas sus variantes, langosta, cangrejo con farofa -realizada a base de harina de mandioca, ostras y, por qué no, unas clásicas rabas que se huelen desde casi cualquier lado. El plato brasileño por excelencia es la feijoada. Este guiso se encuentra acá en todas sus variantes. También se destaca el queijo de coalho, un queso a la plancha salado riquísimo. Para tomar, los jugos de frutas como el de maracuyá o los cocktails locales son realmente perfectos. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Praia do Forte

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: