Edición del domingo, 28/abr/2019 La Voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; 1ro de Mayo, "Día del Trabajo"

Por Josué Monte









En una conferencia sobre la vocación, el orador comenzó con la siguiente pregunta: ¿Por qué trabajan? ¿Para qué? ¿Qué es lo que los impulsa a levantarse cada día y disponer de su energía para trabajar? ….. Silencio. Este artículo tiene como meta repensar el trabajo y volver al gozo. Ver el trabajo como una bendición, más que como maldición.? ¿Qué es lo que en verdad la gente gana a cambio de tanto trabajo? Desde que se empezó a mirar al trabajo como vocación y cumplimiento de propósito, la calidad de vida en la tierra ha mejorado sin límite. El desarrollo en este último tiempo ha sido exponencial. ¿Servicio? ¿Hacer el bien? Miles de personas pensando cómo servir mejor al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Buscando, consiguientemente, la mejora en la productividad, a fin incrementar la rentabilidad de sus negocios; es lo que ha llevado a esta era a ser tan competitiva y dedicada al trabajo. Desde ya, este crecimiento no es parejo; Para algunos, el trabajo es su mayor goce; para otros, su mayor angustia. ¿Qué es el trabajo para nosotros? ¿Por qué hacemos distinción entre trabajo, hobbie, familia, iglesia? El Eclesiastés dice; Yo he conocido que no hay cosa mejor que alegrarse y hacer bien en la vida; y también es don de Dios, que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. (Eclesiastés 3:10-13) Así que, en primera instancia, debemos comenzar por disfrutar del trabajo que estamos realizando en el presente, y contemplarlo con gozo. El deleite propio de hacer el bien es lo que nos impulsa a continuar y mejorar. Pero, un momento: ¿Trabajo o hacer el bien? En realidad, lo que motiva poderosamente a cada uno de nosotros es trabajar haciendo el bien, como análogo a tener una pieza suelta sin función, descubrir su parte en el rompecabezas, y encajarla para dar lugar a un hermoso paisaje. Hacer el bien corresponde sin más, a seguir la ley de Dios. ¿Y qué dice su ley? Amar a Dios y amar al prójimo ¿Y qué significa amar en concreto? Servirlo con pasión y disfrute. ¿Servir no es esclavitud? No, de ninguna manera. Servir es relación. Así es como Dios se relaciona con nosotros con amor y ayuda, nosotros debemos relacionarnos con el prójimo con amor y ayuda. Servir es trabajar en conjunto buscando el beneficio mutuo. Servir es poner en juego nuestra energía en una actividad orientada hacia un fin benefactor. Mmmm, esto huele a mucho sacrificio con el riesgo de no lograr nada. El trabajo debe realizarse con fe para agradar a Dios y darle gloria. Y he aquí el alivio, puesto que, al desplazar el eje de nosotros hacia Dios, entendemos que no es tan importante la actividad en sí. La pureza y el deleite radican en hacer todas las cosas para Dios, con fe de que Dios será glorificado y el trabajo recompensado. Esta es la obra de Dios, pero claro, esto solo lo pueden discernir los hijos de Dios. ¿Serás guiado por la inercia, o seguirás la pasión propia de servir a Dios y al prójimo? ¿Serás guiado por dogmas o por la fe en agradar a Dios? ¿Seguirás una vida confortable o una vida de servicio y aventura? El mundo no se mueve por los fuertes empellones de sus héroes, sino gracias a la acumulación de empujoncitos leves de cada trabajador honesto (Hellen Keller) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Josué Monte Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489.427296 -437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



