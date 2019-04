La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/abr/2019 La Voz del Águila:

Reencontrad vuestra identidad en Cristo (útima parte)

Charlas por Giorgio Bongiovanni











Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni (útima parte) Milán, Italia El miedo Giorgio: Tenemos que superar nuestros miedos porque Cristo nos ha dado la vida y nos ha dado certezas. Es normal tener miedo porque somos humanos pero la Causa tiene que estar por encima de nuestro miedo. Si tenemos miedo porque nos falta algo tenemos que vivir como si lo tuviéramos mientras servimos a nuestra causa, veréis que luego llegará. Si te dejas llevar por la preocupación te hundes. Cuando tengas miedo ponte a prueba con una acción fuerte para afrontarlo y vencerlo. El Signo que une el Nuevo Testamento con el Viejo El Signo que me honra llevar une el Nuevo Testamento con el Viejo porque abarca el "ojo por ojo" con el "pon la otra mejilla". Une la voluntad del Padre con la de Cristo porque yo soy hijo de la Ley del Padre Adonay y soy un discípulo de Cristo. He venido para confirmar la Ley de Dios y Sus mandamientos y he venido para anunciar Su justicia. Amplificad así vuestra conciencia Cuanto más reniegas de ti mismo en tu identidad más aún te asemejas a Cristo. Cuanto más te identificas con Él más te vuelves como Él. Y a esa altura ¿qué interés puede tener saber quién eres, si estás recorriendo un camino que te indentifica con el Sol? He sido, soy y seré, todo o nada, porque siempre he existido en la Inteligencia Cósmica. Ni bien pienso en mi mismo me siento mal. Estoy buscando el "nosotros". Algún día quisiera ser solo esencia. El amor único en el cual quiero identificarme es Cristo. Mientras tanto soy Juan el Bautista, Giordano Bruno, soy un hombre justo, soy quien quiero ser y también soy Giorgio pero con la conciencia de que no soy nadie y de que nada me pertenece, me gusta perderme en esta esencia. Por lo tanto soy todo pero al mismo tiempo nada mientras adquiero el conocimiento de cada uno de ellos. ¡Pero cuidado! Nunca tienes que creer realmente que tú eres Él, Cristo, porque te conviertes en amigo de Su enemigo. Puedes decir "yo soy Él" pero nunca tienes que pensar en lo más profundo de tu intelecto humano que lo eres, lo eres en lo que se refiere al servicio, cuando dices "Señor, entra en mi y cura a este hombre paralítico". Soy consciente de que tengo una identidad individual porque soy eterno y libre pero quiero perderme en Cristo. Amplificad de esta forma vuestra conciencia limitada para expandiros y para pasar de un punto que está en una recta a un punto que está en un volumen. Adquirid conciencia de no tener más identidad, no os perdáis en vuestro ego, en vuestra exclusividad y en la posesión sino que tenéis que volver a descubrir vuestra identidad en Cristo. Tenemos que prestar atención a nuestra responsabilidad individual en forma legítima para continuar con la vida pero tenemos que superar los sentimientos de las bajas frecuencias. Un ser que vive los sentimientos de la envidia y los celos recorre el camino evolutivo hacia la cuarta dimensión pero se queda anclado a una tercera dimensión al igual que los animales que luchan por instinto por su supervivencia y por la preservación de la especie. La envidia y la celosía llevan al odio, a la autodestrucción y al victimismo que no es más que hacer pesar en los demás la culpa de lo que uno querría tener y que no obtiene. Si, en cambio el espíritu individual anhela alcanzar la cuarta dimensión tiene que expandir su conciencia acercándose a la realidad del Cielo. En la Confederación si uno dice "mío" retrocede en la evolución y regresa a la escuela. Ganarle al mundo significa dominar las leyes de la tercera dimensión animal. Si queremos entrar en el Reino de Dios tenemos que tomar una decisión. La ley de vida se basa en la filosofía y en la gnosis. Ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Radio: "El día que la tierra se detuvo" FM Los Cardales 104.9, martes a las 19 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

