ENCUENTRO Nº 37. En 36 partidos, Puerto Nuevo ganó 16 veces, mientras que Deportivo Paraguayo logró 13 victorias. Empataron en 7 oportunidades. Puerto Nuevo convirtió 46 goles, mientras que Deportivo Paraguayo marcó 45. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 17 partidos, Puerto Nuevo ganó 10 (25 goles) y Paraguayo logró 4 victorias (16 goles). Empataron 3 veces COMO LOCAL DEP. PARAGUAYO. En 19 juegos, Paraguayo ganó 9 (29 goles) y Puerto Nuevo venció en 6 ocasiones (21 goles). Igualaron en 4 oportunidades EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El lunes 26 de noviembre, por la 13ª fecha, Puerto Nuevo se impuso 3-0 como visitante en cancha de Liniers con goles de Santiago Correa (penal), Mauricio Ruiz y Diego Pertossi. Arbitraje de Edgardo Kopanchuk. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El domingo 17 de septiembre de 2017, por la 3ª fecha del campeonato 2017/18 de la Primera D, Puerto Nuevo venció 3-0 a Deportivo Paraguayo con goles de Germán Aguila (penal), Maximiliano Díaz y Pablo Sosa. APOSTILLAS. Siete partidos sin perder acumula Puerto Nuevo ante Deportivo Paraguayo, con 4 victorias (las últimas 3 de manera consecutiva) y 3 empates. La última derrota del Portuario se dio el sábado 28 de marzo de 2015, por la 3ª fecha del campeonato de Primera D: fue 2-0 como local (goles de Gastón Aranda y Lucas Inguimbert). Como local, 2 juegos sin derrotas con una victoria y un empate. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA LOCAL DE 2001 El sábado 5 de mayo, por la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Primera D 2000/01, Puerto Nuevo derrotó 5-0 en Campana a Deportivo Paraguayo en un partido cuya síntesis fue la siguiente: PUERTO NUEVO (5): Fausto Lastiri; Gastón De Armas, Marcos Cejas, Walter Barrios y Nicolás Gásperi; Julio Navarro (Carlos Barrios), Alexis González, Federico Gásperi y Roque Cabezas (J. Todaro); Maximiliano Coronel y Marcelo Pasquet (Jorge Jonval). DT: Roque Cabezas. SUPLENTES: Maximiliano Lares y Víctor Andrade. DEPORTIVO PARAGUAYO (0): Juan Ruiz Díaz; Carlos Barrios, Carlos García, Jorge Guzmán y Diego Alaniz; Pablo More, Pablo Lomino, Sergio Delgado (C. Barreto) y Walter Salinas; Eduardo Paredes y Teruhiko Tsushima (Daniel Boschia). DT: Horacio Jeréz-Raúl Agüero. SUPLENTE: R. Perea. GOLES: PT 7m Pasquet (PN), 17m Navarro (PN) y 33m Pasquet (PN). ST 37m Coronel (PN) y 40m Barrios (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Patricio Loustau. NOTA: Roque Cabezas cumplió 200 partidos con la camiseta de Puerto Nuevo en este encuentro.

El Historial:

Puerto Nuevo Vs. Dep. Paraguayo

Por Gustavo Belsué

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: