En duelo de punteros le ganó 2-1 a Atlético Las Praderas y comanda con 13 puntos. En la División B, Amigos de Zárate también se cortó solo con 13 unidades. Hoy se juega la sexta fecha. El pasado domingo se disputó la quinta fecha del Torneo de Veteranos 2019 de la Liga de Veteranos de Campana. Y la División A ofreció un duelo de punteros: San Luis y Las Praderas llegaba en lo más alto de la tabla con 10 unidades, pero en el choque entre ambos se impuso San Luis y quedó ahora como único líder, mientras Las Praderas retrocedió hasta el cuarto puesto por las victorias de 9 de Julio y El Pino que se acomodaron en el segundo y el tercer puesto, respectivamente. En tanto, en la División B, Amigos de Zárate venció 3-0 a Tavella y aprovechó la derrota de Kilmes FC en el encuentro interdivisional frente a El Pino para cortarse solo en lo más alto de la tabla con 13 unidades. El resumen con los resultados, goleadores y posiciones de cada una de las divisiones es el siguiente: DIVISIÓN A -San Luis 2 – Las Praderas 1. Goles: Hugo Machena -2- (SL); Roberto Ferreyra (LP). -9 de Julio 2 – La Josefa 1. Goles: Walter Medina y Alejandro Malaszuk (9dJ); Gustavo Godoy (LJ). -CASLA 2 – El Regreso 1. Goles: Oscar Gauta y Walter Gómez (CASLA); Martín Vega (ER). -Deportivo San Felipe 1 – La Esperanza 0. Gol: Ramón Churruarín (DSF). -Juventud Unida 2 – Naranja 0. Goles: Diego Díaz y Luis Acosta (JU). -Campana FC 1 – El Defe 0. Gol: Marcos Nieto (CAM). -Atlético Las Campanas 1 – Los Pumas 0. Gol: Juan Cejas (ALC). Interdivisional: El Pino 2 – Kilmes FC 0. Goles: Ricardo Hernández y Fernando Pisurra (EP). POSICIONES: 1) San Luis, 13 puntos; 2) 9 de Julio, 12 puntos; 3) El Pino, 11 puntos; 4) Las Praderas y Las Campanas, 10 puntos; 6) Lechuga y Juventud Unida, 9 puntos; 8) Los Pumas, Campana FC y CASLA, 7 puntos; 11) La Esperanza y El Defe, 4 puntos; 13) Deportivo San Felipe y Amigos de Raúl, 3 puntos; 15) La Josefa y El Regreso, 2 puntos; 17) Naranja, 1 punto. DIVISIÓN B -Amigos de Zárate 3 – Tavella 0. Goles: Sergio Rosales -2- y Cristian Retamoza (AMI). -Estación Las Palmas 2 – Patronato 1. Goles: José Romero y Carlos Ortiz (ELP); Claudio Arévalo (PAT). -San Cayetano 3 – Leones Azules 0. Goles: Fernando Pereyra, Oscar Retamoza y Hugo Torres (SC). -Puerto Nuevo 1 – Titi y Amigos 0. Gol: Daniel Hornus (PN). -Albizola FC 1 – Unión Entre Ríos 1. Goles: Hernán Stillo (ALB); Hilario Basaldúa (UER). -Mega Juniors 2 – Atlético El 70 1. Goles: Fernando González -2- (MJ); Cristian Sottile (El70). -Norte FC 1 – Los Amigos 0. Gol: Jorge González (NOR). -Sportivo Pioneros 3 – Atlético La Josefa 1. Goles: Leandro Achile -2- y Juan Cruz Ortalli (PIO); José Rapuzzi (ALJ). POSICIONES: 1) Amigos de Zárate, 13 puntos; 2) Kilmes FC, Deportivo San Cayetano, Norte FC y Mega Juniors, 10 puntos; 6) Unión Entre Ríos, 9 puntos; 7) Puerto Nuevo, 8 puntos; 8) Estación Las Palmas y Albizola, 7 puntos; 10) Titi y sus Amigos, 6 puntos; 11) Los Amigos, 5 puntos; 12) Patronato, Tavella y Sporting Pioneros, 3 puntos; 15) Atlético El 70 y Leones Azules, 2 puntos; 17) Atlético La Josefa, 1 punto. SEXTA FECHA Este domingo 28 se disputará la sexta jornada de este Torneo 2019 organizado por la Liga de Veteranos de Campana. Y los partidos a disputarse hoy se dividirán en cuatro canchas con la siguiente programación: -En CASLA se enfrentarán: Lechuga FC vs Los Amigos (10.00), La Josefa vs CASLA (11.15), Titi y Amigos vs Albizola FC (12.30), Estación Las Palmas vs Sportivo Pioneros (13.45) y Patronato vs Leones Azules (15.00). -En Norte FC se medirán: El Regreso vs Deportivo San Felipe (10.00), El Pino vs El Defe (11.15), Campana FC vs Las Campanas (12.30) y Mega Juniors vs Norte FC (13.45). -En El Pino jugarán: San Luis vs Los Pumas (10.00), San Cayetano vs Puerto Nuevo (11.15), La Esperanza vs Juventud Unida (12.30) y Naranja vs Amigos de Raúl (13.45). -En Tavella chocarán: Tavella vs Atlético La Josefa (10.00), Unión Entre Ríos vs Atlético El 70 (11.15), Las Praderas vs 9 de Julio (12.30) y Kilmes FC vs Los Amigos de Zárate (13.45).

CASLA LE GANÓ 2-1 A EL REGRESO Y HOY JUGARÁ ANTE LA JOSEFA.





PATRONATO ENFRENTA HOY A LEONES AZULES POR LA DIVISIÓN B.



Liga de Veteranos:

Se disputó la 5ª fecha; San Luis quedó como único líder de la División A

