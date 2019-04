Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 28/abr/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 28/abr/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

VÉLEZ Y TALLERES En el inicio de la segunda ronda de la Copa de la Superliga, Vélez Sarsfield y Talleres picaron en punta en sus respectivas series. El conjunto de Liniers derrotó ayer 2-1 como visitante a Lanús y llegará con esa ventaja a la definición que se dará en el estadio José Amalfitani. Por su parte, Talleres venció 3-2 como local a Atlético Tucumán (el campanense Juan Mercier fue titular, pero fue reemplazado a los 18 del segundo tiempo). En tanto, anoche, al cierre de esta edición, Estudiantes de La Plata recibía a Racing Club. BOCA, RIVER Y SAN LORENZO La Copa de la Superliga continuará hoy con tres partidos de ida de la segunda ronda. Y habrá actividad de tres de los cuatro "grandes" que siguen en carrera. A las 15.30 horas, San Lorenzo visitará a Argentinos Juniors en La Paternal; a partir de las 17.45, River Plate jugará en Mar del Plata frente a Aldosivi; y desde las 20 horas, Godoy Cruz de Mendoza recibirá a Boca Juniors. Para mañana lunes fueron programados los partidos de ida de las series Tigre vs Unión de Santa Fe (jugarán a las 19.00) y Gimnasia de La Plata vs Defensa y Justicia (21.10). FINAL NACIONAL B Esta tarde, desde las 15.00 horas, Sarmiento de Junín y Arsenal de Sarandí se enfrentarán en el estadio Florencio Sola de Banfield para definir el ascenso directo a la Superliga. El encuentro será arbitrado por Néstor Pittana y en caso de terminar igualado, tendrá un alargue de 30 minutos y definición por penales.El perdedor de esta final jugará el Reducido por el segundo ascenso y enfrentará en primera ronda a Brown de Adrogué. Las otras tres llaves de este octogonal que comenzará el próximo fin de semana serán: Nueva Chicago vs Independiente Rivadavia, Almagro vs Gimnasia de Mendoza y Platense vs Central Córdoba (SdE). PRIMERA B METRO Deportivo Riestra (64 puntos) quedó muy cerca del ascenso a la Primera B Nacional al vencer ayer por 1-0 a Almirante Brown. Mientras que Atlanta (63) dio también un pasito más al igualar 0-0 con J.J. Urquiza. En los otros dos partidos disputados ayer, UAI Urquiza le ganó 2-1 como visitante a All Boys, mientras que Comunicaciones y Talleres (RE) empataron 0-0. La 35ª fecha continuará hoy con: Defensores Unidos vs Deportivo Español y Colegiales vs Tristán Suárez. En tanto, mañana jugarán: San Telmo vs Estudiantes, Fénix vs Flandria, San Miguel vs Barracas Central y Sacachispas vs Acassuso (si pierde, ascenderá Deportiva Riestra). PRIMERA C Argentino de Quilmes (65 puntos) quedó al borde del ascenso a al Primera B Metropolitana tras vencer 3-0 como local a L.N. Alem. Su escolta Dock Sud (59) perdió 2-1 con Excursionistas, mientras que Deportivo Armenio (58) se le acercó tras superar 2-1 a Sportivo Italiano. Además, por esta 35ª fecha, ya jugaron también: Sportivo Barracas 2-0 Central Córdoba (R), Luján 3-2 Berazategui, Deportivo Merlo 0-1 Ituzaingó y Lamadrid 2-0 Victoriano Arenas. Hoy continúa la jornada con: San Martín (B) vs Midland y Villa San Carlos vs El Porvenir. Mañana cierran: Laferrere (55) vs Cañuelas. BARSA CAMPEÓN Con un gol de Lionel Messi (ingresó en el segundo tiempo), el Barcelona se consagró nuevamente campeón de la Liga de España al vencer 1-0 al Levante como local. Es el 26º título de Liga para el club catalán, que además repitió el éxito alcanzado en la temporada pasada. Ahora, el Barsa buscará el triplete histórico que ya consiguió en 2009 y 2015: en mayo jugará la final de la Copa del Rey frente a Valencia y el miércoles comenzará su serie semifinal de Champions League ante Liverpool de Inglaterra.

