Llevan cuatro victorias consecutivas y son escoltas del líder Colegio Guadalupe en Quinta División. El pasado fin de semana, integrantes de la Primera Caballeros compitieron en un Torneo Relámpago en Paraná. Por la sexta fecha de Torneo Apertura de Quinta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), la Primera Caballeros del Campana Boat Club enfrentará esta tarde como visitante a Municipalidad de Almirante Brown. El equipo dirigido por Eduardo Godoy le ganó en su último compromiso por 33-25 a Defensores de Glew y acumula cuatro victorias consecutivas. Así llegó a 14 unidades y es el único escolta del líder Colegio Guadalupe (15), que hoy jugará como local ante el tercero, Juventud Unida "B" (13). Por su parte, el rival del CBC atraviesa un presente opuesto: Municipalidad de Almirante Brown ha perdido en sus cinco presentaciones de este Torneo Apertura y ocupa el último lugar de la tabla con 5 unidades. Esta sexta fecha se completa con los siguientes encuentros: Municipalidad de Vicente López vs All Boys, SAG Polvorines vs CEDEM Caseros, Defensores de Glew vs Auxiliar Merlo "B", Colegio Guadalupe vs Juventud Unida "B", Colegio José Hernández vs Comunicaciones "B" y Deportivo Morón vs Universidad de Luján "C". En tanto, el pasado fin de semana, integrantes del equipo de la Primera Caballeros del CBC participaron del Torneo Relámpago "Amistad" que se desarrolló en la ciudad de Paraná (Entre Ríos). Participaron seis equipos y el representativo del Campana Boat Club ganó sus dos partidos de la primera fase frente al conjunto de Concordia y a otro denominado "Hay Equipo", que se terminaría coronando campeón. Sin embargo, no pudieron mantenerse en la senda ganadora y en semifinales, los Celestes perdieron por tres goles de diferencia ante el local SUA Paraná, que posteriormente cedería en la final ante Hay Equipo. "Fue una muy buena experiencia. Aprovechamos el viaje para fortalecer el grupo y para que muchos juveniles ganen rodaje y tengan los minutos que durante la competencia de FEMEBAL no suelen tener", explicaron desde el CBC. En ese aspecto se destacaron Juan Bue (18), Ignacio Díaz (19), Augusto Di Palma (18), Nicolás Durán (19) y Francisco Benedetto (20). La delegación la completaron Leonel Dente, Pablo Bogado, Luciano Díaz, David Piaggio, Daniel Sirolli, Franco Blanco, Julián Barletta y Nazareno Bentancourt.

LOS JUGADORES DE LA PRIMERA DEL CBC QUE EL PASADO FIN DE SEMANA DISPUTARON EL “TORNEO AMISTAD" EN LA CIUDAD DE PARANÁ.



Handball:

Los Mayores del Boat Club visitan esta tarde a Almirante Brown

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: