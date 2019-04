El piloto de nuestra ciudad no pudo acceder a la súper clasificación en una jornada en la que volvió a dominar el Renault Sport Team: Leonel Pernía y Facundo Ardusso partirán al frente de la grilla. El inicio de la segunda fecha del Súper TC2000 mostró que las cosas siguen donde quedaron después de la primera: el Reanult Sport Team sigue dominando y sus autos siguen siendo los más rápidos de la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. Ayer, en General Roca (Río Negro), el equipo que integra el campanense Matías Milla se quedó con los primeros dos lugares de la grilla de la final que se correrá hoy desde las 12 del mediodía: Leonel Pernía (ganador de la primera fecha) partirá al frente, mientras que Facundo Ardusso será su escolta. Además, Facundo Conta comenzará desde el sexto cajón. En ese contexto, lo realizado por Milla ayer le dejó gusto a poco al piloto de nuestra ciudad. Es que después de haber sido 3º en la primera tanda de entrenamientos con el Reanult Fluence #28, no pudo acceder a la súper clasificación (la disputan los seis mejores tiempos) al quedarse con el 8º registro a 1s108 de Ardusso tras completarse las dos primeras tandas. "Clasifiqué octavo por malas decisiones mías con las gomas", señaló el campanense en su cuenta de Twitter. "El domingo trataremos de tener un buen resultado. Gracias a todo mi equipo por el auto que me da, nunca tuve una herramienta tan competitiva. Seguiré trabajando fuertemente", agregó el Negro. En la súper clasificación, Pernía estableció el tiempo más rápido (1m34s142) y relegó a Ardusso. En tercer lugar apareció Agustín Canapino (Chevrolet Cruze; el mejor de la segunda tanda de entrenamientos), cuarto fue Julián Santero (Toyota Corolla), quinto se ubicó Mariano Werner (Fiat Tipo) y sexto quedó Conta. Luego de esos seis largarán: Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), Milla, José Manuel Urcera (Honda Civic), Ricardo Risatti (Honda Civic), Marcelo Ciarrocchi (Citroen C4), Fabián Yannuantoni (Fiat Tipo), Matías Rossi (Toyota Corolla; el mejor del primer entrenamiento, aunque luego sufrió problemas en la caja de cambios), Tomás Gagliardi Genné (Chevrolet Cruze), Matías Muñoz Marchesi (Chevrolet Cruze), Facundo Chapur (Citroen C4) y Juan Ángel Rosso (Honda Civic). La final se pondrá en marcha hoy a las 12 del mediodía y está pautada a 30 vueltas o un máximo de 45 minutos. Será televisada por Canal 13 y TyC Sports.

EL RENAULT FLUENCE #28 DE MATÍAS MILLA, AYER EN EL AUTÓDROMO DE GENERAL ROCA.



Automovilismo:

Súper TC2000; Matías Milla largará desde el 8º lugar la final en General Roca

